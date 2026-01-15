Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desallotjades 500 persones d'un hotel de la Molina per un incendi

El foc s'ha concentrat en una habitació

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Alp

Un incendi en un hotel de la Molina ha obligat a desallotjar hostes i treballadors aquest dijous al matí.

El succés ha tingut lloc cap a un quart de vuit, quan diverses dotacions dels Bombers s’han desplaçat fins a l’establiment situat a la plaça de la Pista Llarga del complex d’esquí.

Els efectius han comprovat que el foc estava localitzat en una habitació situada a l’extrem final de la segona planta. L’incendi ha quedat extingit cap a tres quarts de vuit i, posteriorment, s’han dut a terme tasques de ventilació de l’edifici d'Alp, informen des del cos d'emergències.

A conseqüència del succés, no s’han registrat ferits.

En aquest incident també hi han treballat els Mossos d'Esquadra i el SEM.

