Desallotjades 500 persones d'un hotel de la Molina per un incendi
El foc s'ha concentrat en una habitació
Un incendi en un hotel de la Molina ha obligat a desallotjar hostes i treballadors aquest dijous al matí.
El succés ha tingut lloc cap a un quart de vuit, quan diverses dotacions dels Bombers s’han desplaçat fins a l’establiment situat a la plaça de la Pista Llarga del complex d’esquí.
Els efectius han comprovat que el foc estava localitzat en una habitació situada a l’extrem final de la segona planta. L’incendi ha quedat extingit cap a tres quarts de vuit i, posteriorment, s’han dut a terme tasques de ventilació de l’edifici d'Alp, informen des del cos d'emergències.
A conseqüència del succés, no s’han registrat ferits.
En aquest incident també hi han treballat els Mossos d'Esquadra i el SEM.
