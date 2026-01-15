Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nou hospital TruetaCadaquésnaus abandonades GironaJulio Iglesiasfinançament autonòmicintel·ligència artificial
instagramlinkedin

ERC de Sant Joan de les Abadesses reclama millores estructurals a l’escola Mestre Andreu

Segons l’oposició republicana que lidera Sergi Albrich, les “mancances greus” han obligat a redistribuir els cursos en funció de situacions de mobilitat reduïda de l’alumnat

L'edifici Mestre Andreu

L'edifici Mestre Andreu / Jordi Remolins

Jordi Remolins

Jordi Remolins

Sant Joan de les Abadesses

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha reclamat a l’equip de govern que lidera MES, que posi remei a les problemàtiques estructurals en matèria d’accessibilitat i eficiència energètica de l’edifici Mestre Andreu, que acull els alumnes d’educació infantil i primària. Segons l’oposició republicana que lidera Sergi Albrich, les “mancances greus” han obligat a redistribuir els cursos en funció de situacions de mobilitat reduïda de l’alumnat.

L’objectiu és que l’escola acabi traslladant-se a l’Institut-Escola de la Coromina del Bac, on estudien els alumnes de secundària, però els republicans demanen que sigui quin sigui l’ús futur de l’edifici Mestre Andreu, no es posposin més les millores a realitzar-hi. Segons ERC, el departament d’Educació ja va oferir recursos per fer-hi aquestes obres quan estava en mans del partit que aleshores governava Catalunya amb Pere Aragonés com a president.

L’edifici Mestre Andreu és d’estil noucentista i va ser obra de Jeroni Martorell. Actualment es compleix un segle de la seva construcció. És considerat com un bé cultural d’interès local. Quan deixi de tenir caràcter d'escola, es convertirà en un espai amb múltiples possibilitats per la vida cultural i associativa local.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents