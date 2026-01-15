ERC de Sant Joan de les Abadesses reclama millores estructurals a l’escola Mestre Andreu
Segons l’oposició republicana que lidera Sergi Albrich, les “mancances greus” han obligat a redistribuir els cursos en funció de situacions de mobilitat reduïda de l’alumnat
El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha reclamat a l’equip de govern que lidera MES, que posi remei a les problemàtiques estructurals en matèria d’accessibilitat i eficiència energètica de l’edifici Mestre Andreu, que acull els alumnes d’educació infantil i primària. Segons l’oposició republicana que lidera Sergi Albrich, les “mancances greus” han obligat a redistribuir els cursos en funció de situacions de mobilitat reduïda de l’alumnat.
L’objectiu és que l’escola acabi traslladant-se a l’Institut-Escola de la Coromina del Bac, on estudien els alumnes de secundària, però els republicans demanen que sigui quin sigui l’ús futur de l’edifici Mestre Andreu, no es posposin més les millores a realitzar-hi. Segons ERC, el departament d’Educació ja va oferir recursos per fer-hi aquestes obres quan estava en mans del partit que aleshores governava Catalunya amb Pere Aragonés com a president.
L’edifici Mestre Andreu és d’estil noucentista i va ser obra de Jeroni Martorell. Actualment es compleix un segle de la seva construcció. És considerat com un bé cultural d’interès local. Quan deixi de tenir caràcter d'escola, es convertirà en un espai amb múltiples possibilitats per la vida cultural i associativa local.
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
- “Joc de cartes” busca el millor establiment d’especialitat de les comarques gironines