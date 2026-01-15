El futur Clínic accelera aquest any amb la compra de terrenys
Nou institucions, encapçalades per la Generalitat, creen el consorci rector que pilotarà i executarà la construcció del complex de Barcelona
Judith Cutrona/ j. badenes
El coordinador del Campus de la Salut, el metge Ferran Cordón, va defensar fa dues setmanes que el projecte Girona Ciutat de la Salut -com es coneix el projecte del campus universitari i sanitari- és una prioritat per la Generalitat. Tot i això, el futur de l’Hospital Trueta a Salt està en pausa i el seu desenvolupament afronta incerteses que podrien endarrerir el projecte.
Mentrestant, a Barcelona, el Campus Clínic-UB accelera amb la creació del consorci i l’adquisició dels terrenys a la Diagonal, un contrast que evidencia la diferència de ritme entre els grans projectes sanitaris del país i posa de relleu la situació pendent a Girona.
El futur Campus de Salut Clínic-Universitat de Barcelona (UB) ja té definit un full de ruta per a aquest any, amb actuacions prioritàries destinades a trepitjar l’accelerador i avançar en la construcció del complex hospitalari, universitari i d’investigació. El projecte va fer aquesta setmana un nou pas decisiu creant el Consorci Porta Diagonal-Campus Clínic, l’ens que governarà i coordinarà el desplegament del projecte, concebut com una iniciativa estratègica per situar Catalunya en l’avantguarda europea en salut i investigació biomèdica.
El consorci, que es va reunir per primera vegada dilluns i dona continuïtat al treball de la Comissió Mixta de Seguiment, està format per nou institucions i entitats encapçalades per la Generalitat de Catalunya. L’integren el Consorci Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB), els ajuntaments de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i CatSalut.
Inauguració al 2035
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va liderar la reunió del nou òrgan, que situa la inauguració del campus el 2035 i una inversió global de 1.700 milions d’euros. Illa va remarcar que el projecte «no té marxa enrere» i que amb ell es llança un triple missatge de confiança en les capacitats de Catalunya, de col·laboració i entesa i de defensa del sector públic. «És per projectes com aquest que volem un model de finançament autonòmic», va afirmar.
Amb tot, el va qualificar com un «projecte de país» que «va més enllà» de l’àmbit de la salut i la investigació per ser «un motor de transformació urbanística, cohesió metropolitana i de prosperitat compartida per a tot Catalunya».
Més enllà del calendari i la inversió, el projecte també defineix el futur model assistencial del Clínic. El nou campus no suposarà el tancament de l’actual Hospital Clínic de l’Eixample i el centre del carrer de Villarroel de Barcelona mantindrà l’activitat sanitària. El director general de l’Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, va remarcar que el Clínic de Villarroel «no desapareixerà» i, a més, va assenyalar que «molt probablement» part de les actuals instal·lacions es reconvertiran en un centre sociosanitari.
A més del consorci, una de les novetats més immediates respecte al nou Clínic és l’aprovació del protocol firmat per la Generalitat i la UB per adquirir els terrenys situats a l’avinguda Diagonal 695-797, on s’aixecarà el nou campus. Es tracta d’un pas imprescindible per poder desplegar el projecte, que serà avalat avui pel Consell Executiu.
L’acord estableix que la compravenda dels terrenys es formalitzarà abans del 31 de desembre vinent per un import de 135 milions d’euros.
