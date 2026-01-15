L'Audiència de Girona jutja un acusat de violar l'exparella
La dona assegura que la va atacar mentre dormia quan havia anat a casa d'ell a recollir-hi roba
L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat que afronta 13 anys i mig de presó per violar l'exparella a Berga el 30 de setembre del 2023. La víctima, que és veïna de Sant Hilari Sacalm, a la Selva, ha explicat al judici que va anar a casa del processat a recollir-hi roba. Feia poc que havien posat punt final a la relació. Segons ha relatat, al vespre se'n va anar a dormir i es va despertar quan l'acusat li feia tocaments. Li va dir que no volia mantenir relacions sexuals, però el processat no li va fer cas i la va violar. L'acusat ho nega. Responent a les preguntes de la defensa, ha dit que li va fer tocaments amb la intenció de tenir sexe i que quan ella li va dir que no, van discutir i va parar. La defensa demana l'absolució.
Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, acusat i víctima van tenir una relació de parella d'uns sis mesos i va acabar poc abans dels fets.
El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha començat amb la declaració de la víctima. Segons ha relatat, el 30 de setembre del 2023 va anar amb autobús fins a Berga per recollir roba que tenia a casa de l'acusat. Ja havien quedat que passaria la nit al domicili, perquè ja no tenia busos per torna.
Ja al vespre, va anar a dormir perquè li va entrar son arran d'una medicació que prenia. La víctima ha explicat que es va despertar perquè l'acusat li estava fent tocaments. Tot i que li va dir que no volia mantenir relacions sexuals, ha detallat que el processat li va abaixar la roba interior, es va tombar damunt seu, la va immobilitzar pels braços i la va violar.
Finalment, ha continuat declarant, el va poder empentar i treure-se'l de sobre. Llavors, va poder avisar un amic seu del que havia passat qui, al seu torn, va alertar els Mossos d'Esquadra, que es van desplaçar fins al pis.
Un policia ha explicat que, quan van arribar allà, l'home es va resistir a obrir la porta i d'entrada va negar que hi hagués algú més al domicili. Finalment, però, els va deixar entrar. A dins, van trobar a víctima "molt nerviosa", que va acabar explicant que l'acusat l'havia violat.
El processat ha declarat al final del judici i només ha respost a les preguntes de la defensa, encapçalada pel lletrat David Muñoz León. L'home nega la violació. Segons ha explicat, tots dos van acordar que la víctima passaria la nit al domicili i que dormirien junts al mateix llit.
L'home ha admès que li va començar a fer tocaments perquè volia mantenir relacions sexuals amb ella, però ha assegurat que de seguida van començar a discutir, ell es va posar "a plorar" i ella se'n va anar a parlar per telèfon. Segons la seva versió, no hi va haver penetració.
La defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.
