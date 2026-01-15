Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Investiguen una dotzena de robatoris en vehicles aparcats a Besalú

Els Mossos busquen els assaltants que actuen els migdies

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra, en una foto d'arxiu. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Eva Batlle

Besalú

Els Mossos d’Esquadra investiguen diversos robatoris a l’interior de vehicles que estaven estacionats a Besalú. Els fets han tingut lloc al llarg dels últims dos mesos i mig i han afectat principalment visitants del municipi.

L majoria dels robatoris s’han produït als aparcaments situats a les entrades del poble, sobretot al migdia, és a dir, a plena llum del dia.

La investigació la porta la comissaria dels Mossos d’Esquadra d’Olot, que de moment ha comptabilitzat 12 robatoris, segons ha confirmat el cos policial.

Tot i això, com que bona part de les víctimes són visitants, no es descarta que alguns dels fets s’hagin denunciat en altres comissaries. En la majoria dels casos, els lladres trenquen una de les finestres del vehicle, s’enduen els objectes que queden a la vista i fugen del lloc.

La Unitat d’Investigació continua indagant sobre els robatoris i, de moment, no hi ha detinguts.

