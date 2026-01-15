L’Espai Cràter d’Olot tanca el 2025 amb més de 40.500 visitants i reforça el perfil internacional
L'equipament suma ja 172.775 usuaris des de la seva obertura
Presenta una programació d’hivern 2026 centrada en divulgació científica i astronomia
L’Espai Cràter d’Olot ha tancat el 2025 amb 40.597 visitants, 593 més que l’any anterior, i consolida el seu creixement com a equipament de referència en divulgació científica. El balanç de l’any confirma també l’augment del públic internacional, que ja representa el 14% del total, i l’impuls de projectes formatius amb projecció europea.
El centre suma ja 172.775 visitants des de la seva obertura, una xifra que reflecteix l’evolució sostinguda del projecte i el seu posicionament dins i fora del país. Durant el 2025, la major part del públic ha estat de Catalunya (77%) i de la resta de l’Estat espanyol (9%), mentre que el públic internacional ha crescut del 10 al 14%, amb França com a principal país d’origen. Els visitants de la Garrotxa han representat l’11% del total.
L’any ha estat clau en l’estratègia d’internacionalització de l’Espai Cràter, amb iniciatives com la primera edició de l’EPOS Summer School, celebrada a Olot, i el primer Curs Internacional de Vulcanologia Olot (La Garrotxa) – La Palma. Segons el centre, totes dues propostes han tingut una bona acollida i han contribuït a reforçar la projecció internacional del projecte en l’àmbit de la recerca i la divulgació del vulcanisme.
La sala expositiva ha mantingut una valoració elevada per part dels visitants, amb una nota mitjana de 9,28. Els aspectes més ben puntuats han estat la qualitat de l’experiència, la informació prèvia a la visita i l’atenció de l’equip.
Més d’11.000 alumnes i alta fidelització escolar
En l’àmbit educatiu, l’Espai Cràter ha rebut 11.611 alumnes al llarg del 2025. D’aquests, 9.141 han participat en activitats del servei educatiu propi i 2.470 ho han fet a través del Camp d’Aprenentatge i d’empreses de guiatge del territori. Un 36% dels centres eren de la Garrotxa i un 84% han repetit l’experiència, una dada que apunta a un alt grau de fidelització. La valoració mitjana del servei educatiu s’ha situat en el 9,44.
Pel que fa a la programació d’actes, durant l’any s’han organitzat 143 activitats, tant pròpies com d’altres entitats, amb un total de 7.523 assistents, 576 més que el 2024. La Sala Magma s’ha consolidat com a espai per a conferències, projeccions, presentacions i activitats divulgatives, reforçant el paper del centre com a agent social i científic al territori.
L’accessibilitat ha estat un altre dels eixos del 2025, amb iniciatives com “La tarda tranquil·la”, adreçada a facilitar l’accés a tots els públics. Al llarg de l’any s’ha mantingut una programació regular de tallers familiars, visites guiades, activitats com Ciència als barris, el Mes de la Vulcanologia, cicles de cinema i les sessions d’Els Grans Interrogants de la Ciència. També s’han impulsat projectes vinculats al patrimoni científic local, com la publicació del llibre del Memorial Oriol de Bolòs i una nova edició de la Beca Oriol de Bolòs de Ciències Naturals.
De cara al 2026, l’Espai Cràter preveu introduir novetats en els continguts de l’exposició, continuar millorant l’accessibilitat i donar continuïtat als projectes internacionals, amb noves edicions de l’EPOS Summer School i del Curs Internacional de Vulcanologia.
Programació d’hivern amb protagonisme de l’astronomia
La programació d’hivern 2026, prevista per als mesos de gener, febrer i març, combinarà divulgació científica, educació i activitats per a tots els públics. La principal novetat són dues xerrades d’astronomia organitzades amb l’Associació Astronòmica de la Garrotxa: una observació en directe de la Lluna, connectada amb l’Observatori de Batet de la Serra, i una sessió introductòria sobre l’eclipsi solar del 12 d’agost de 2026, que serà visible a bona part de Catalunya.
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, l’11 de febrer, el centre acollirà una xerrada de Carme Bartrina Galan, científica del Museu de Ciències Naturals de Granollers, que parlarà del paper de les dones en la recerca i presentarà el Projecte Liró. Ciència als barris es traslladarà a l’Eixample Popular, i la programació es completarà amb tallers familiars, tres projeccions de cinema i quatre conferències del cicle Els Grans Interrogants de la Ciència.
La programació completa es pot consultar al web de l’Espai Cràter.
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- L’Estat frena el Sector Sud de Salt i bloqueja el nou Trueta
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona