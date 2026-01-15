L’Estat frena el Sector Sud de Salt i bloqueja el nou Trueta
Dos informes desfavorables del Ministeri de Transports conclouen que els estudis de trànsit i soroll de l'Ajuntament de Salt no compleixen la llei
Els dictamens són "vinculants" i impedeixen avançar la tramitació del projecte on s’ha d’ubicar el nou hospital
El futur Trueta està en pausa. El Ministeri de Transports ha aturat el desenvolupament del Sector Sud de Salt després d’emetre dos informes desfavorables, preceptius i vinculants, que conclouen que el projecte no compleix la normativa estatal de carreteres ni de soroll. L’Ajuntament de Salt haurà de refer tota la informació que el ministeri ha posat en dubte i posteriorment l’Estat tindrà tres mesos per respondre. Donat que els informes que es reclamen hauran d’incorporar noves dades i més detalls dels que tenen en l’actualitat, el retard en l’inici del desenvolupament urbanístic podria arribar a ser de més d’un any.
El mateix Ministeri resol literalment «informar desfavorablement pel que fa a la seva afecció a la Xarxa de Carreteres de l’Estat», i recorda que aquests informes «són preceptius i vinculants», de manera que qualsevol aprovació urbanística que els ignori «serà nul·la de ple dret».
El desenvolupament urbanístic del Sector Sud —on està previst construir el futur Campus de Salut Josep Trueta— queda així bloquejat tant en el seu model global de mobilitat com en la seva primera fase concreta, el Subsector 1. Els informes analitzen l’impacte conjunt del sector, del Trueta i d’altres desenvolupaments propers sobre l’AP-7, una infraestructura estatal situada a tocar de l’àmbit.
Segons el Ministeri, els estudis de trànsit presentats incompleixen l’article 36.9 de la Llei de carreteres, que exigeix que els nous desenvolupaments no empitjorin el funcionament ni la seguretat viària.
En aquest cas, «els resultats de l’estudi mostren un canvi en el nivell de servei a la divergència del ramal de sortida de l’autopista en sentit Figueres, que passa d’un nivell de servei B a C l’any de posada en servei.».
Es tracta d’un ramal clau de sortida de l’AP-7 i que també té una important relació amb l’afluència de trànsit habitual a la zona comercial actual, a la que caldria sumar la del nou Hospital i la dels nombrosos habitatges que hi ha projectats i que ja estarien executats, segons diu l’informe.
Augment d’accidents
Aquest empitjorament no és menor. El mateix informe adverteix que el pas de nivell B a C «no només s’ha de considerar una pèrdua de la qualitat del servei de la infraestructura viària, sinó que també produeix una disminució de la seguretat viària, amb el consegüent augment d’accidents». Per aquest motiu, la llei «exigeix que es mantinguin inalterats els nivells de servei per atorgar l’autorització corresponent».
A més del trànsit, el Ministeri detecta greus mancances en matèria acústica. L’informe assenyala que el pla «no estableix mesures per garantir l’efectivitat de les servituds acústiques» derivades de l’AP-7 i que, segons els mapes oficials de soroll, «s’incompleixen els objectius de qualitat acústica en parcel·les d’ús residencial en període nocturn».
L’afectació pel soroll no es limita als habitatges. El document adverteix que «és possible que es produeixi afectació a la parcel·la d’ús hospitalari en període nocturn», un extrem especialment rellevant en l’àmbit on s’ha de construir el nou centre sanitari de Salt i Girona.
L’impacte del campus de salut
L’informe sobre l’avanç del Sector Sud entra al detall del model de mobilitat i de l’impacte específic del futur campus sanitari. El Ministeri constata que l’estudi presentat no integra adequadament la implantació del nou hospital, tot i que es tracta d’un equipament que «donarà servei a tota la Regió Sanitària de Girona». En aquest sentit, l’informe adverteix que el centre sanitari actuarà com un important generador de mobilitat, ja que «una part molt significativa dels viatges generats pel desenvolupament, i en particular pels usos sanitaris, utilitzaran previsiblement l’autopista AP-7».
Aquesta previsió és clau en l’avaluació negativa del projecte. El Ministeri recorda que, d’acord amb la legislació vigent, «no es poden autoritzar nous accessos o increments de trànsit quan es produeix un empitjorament dels nivells de servei de la infraestructura», i subratlla que l’augment de demanda associat a l’hospital no queda correctament reflectit en els escenaris de trànsit analitzats.
L’afectació dels dos informes desfavorables sobre el nou Hospital Josep Trueta no es limita a la mobilitat. En matèria acústica, els informes alerten que, segons els mapes oficials de soroll, «és possible que es produeixi afectació a la parcel·la d’ús hospitalari en període nocturn», un fet incompatible amb els requisits exigits per a equipaments sanitaris. El Ministeri conclou que el planejament no garanteix el compliment dels objectius de qualitat acústica en un àmbit especialment sensible, com és el del futur hospital.
L’impacte dels altres usos
Els informes també analitzen l’impacte dels usos comercials i terciaris previstos al Sector Sud. El Ministeri adverteix que l’àmbit «inclou usos residencials, comercials, terciaris i sanitaris que generen una mobilitat significativa», amb una incidència directa sobre la capacitat i el nivell de servei de l’AP-7. A més, assenyala que els estudis presentats «no reflecteixen adequadament la demanda associada als usos comercials i terciaris previstos», fet que podria haver comportat una infravaloració dels fluxos reals de trànsit.
El segon informe, centrat en el Subsector 1, aplica aquest mateix diagnòstic a la primera fase concreta del desenvolupament i deixa clar que «les observacions indicades són les mateixes que les recollides en la resolució emesa per a la totalitat del Pla parcial del Sector Sud». En termes pràctics, això implica que si el model global no és vàlid, cap fase pot avançar per separat.
Un retard considerable
Pel que fa a responsabilitats, el Ministeri assenyala que per poder continuar la tramitació l’Ajuntament de Salt «haurà de presentar un nou estudi de trànsit i capacitat», «un estudi acústic» i «la proposta necessària d’accessos a l’àmbit que inclogui les mesures necessàries per mantenir els nivells de servei i seguretat viària».
Fins que l’Ajuntament de Salt no porti a terme aquest redisseny del planejament i dels informes i no es demostri que l’AP-7 manté el seu funcionament i que els nivells de soroll compleixen la normativa, el Sector Sud de Salt —i qualsevol de les seves fases, inclosa la del futur Hospital Trueta— no pot avançar ni rebre un informe favorable del Ministeri.
L’Ajuntament de Salt haurà de refer tota la informació que el Ministeri ha posat en dubte, i un cop presentada, l’Estat disposarà de tres mesos per respondre. Com que els informes incorporaran noves dades i més detalls, el retard podria superar l’any.
