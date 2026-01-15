Prova pilot de vigilància dels camins de ronda des de Blanes a Portbou
El micromecenatge ciutadà permet a SOS Costa Brava activar un projecte de control de les rutes litorals i del seu lliure accés
SOS Costa Brava engegarà el mes vinent una prova pilot en el marc del projecte Camins Lliures per a l’apadrinament de trams del Camí de Ronda, des de Blanes fins a Portbou. Aquesta primera fase servirà per testar la metodologia de seguiment, la formació del voluntariat i el sistema de detecció d’impactes i obstacles al llarg del camí, amb l’objectiu final de crear una xarxa de vigilància ambiental estable. El projecte ha estat possible gràcies a una iniciativa de micromecenatge que ha permès recaptar 7.885 euros.
Un cop completada la fase de presentació, el projecte entrarà en funcionament a finals de febrer amb la prova pilot d’apadrinament de trams del Camí de Ronda.
L’objectiu final és crear aquesta xarxa de vigilància ambiental estable que permeti cobrir progressivament tot el litoral de la Costa Brava.
El projecte Camins Lliures neix amb la voluntat de recuperar la continuïtat del Camí de Ronda, denunciar els trams tancats o degradats i garantir que el litoral continuï sent un patrimoni públic i accessible.
La campanya de micromecentatge va començar el mes sde desembre amb l’objectiu inicial de recaptar 6.600 euros, però s'ha superat la xifra.
Des de l’entitat fan un balanç molt positiu de la campanya, que ha estat possible gràcies a la mobilització de protectors, donants i entitats col·laboradores. SOS Costa Brava ha volgut agrair públicament el suport rebut, tant a través de donacions puntuals com de la incorporació de nous protectors i protectores, un fet que ha permès reforçar i consolidar la base social de la federació.
Tot i que la campanya de micromecenatge ja ha finalitzat, l’entitat fa una crida a continuar col·laborant. Les aportacions que es rebin a partir d’ara es destinaran tant al desenvolupament del projecte Camins Lliures com a la defensa global del litoral gironí. SOS Costa Brava recorda que no rep finançament públic estructural i que la seva activitat depèn principalment del suport ciutadà.
Des de SOS Costa Brava assenyalen que la resposta ciutadana a la campanya confirma la preocupació social per l’estat actual del Camí de Ronda i el compromís de la societat civil amb la seva defensa. L’entitat reafirma la seva voluntat de seguir treballant amb rigor, independència i constància per protegir el litoral gironí i destaca que Camins Lliures esdevé un nou instrument col·lectiu per avançar cap a un litoral viu, obert i natural.
