Salut atribueix el canvi de gestió del Ripollès a les "necessitats assistencials de la població"
El Departament assegura que la integració de Sant Joan de les Abadesses a l'àrea bàsica de Camprodon respondria a una petició del propi municipi
El Departament de Salut assegura que el canvi de gestió sanitària del Ripollès respondria a les necessitats assistencials de la població, en el marc d'un nou model aplicable a tot Catalunya.
Aquest canvi a la comarca passaria per la creació de la figura de l’Àrea Integrada de Salut (AIS), una configuració territorial que agrupa tots els dispositius de salut d’un territori -atenció primària, salut pública, salut mental, intermèdia, hospitalària i urgent- sota una governança compartida. Dins d'aquest nou model, hi entraria la integració de Sant Joan de les Abadesses a l'àrea bàsica de salut de Camprodon, una petició feta des del municipi, que s'està analitzant per part del Departament de Salut.
Aquesta integració suposaria que els pacients de la Vall de Camprodon i Sant Joan de les Abadesses tindrien l'hospital d'Olot de referència. D'aquesta manera, l'hospital comarcal del Ripollès perdria fins a un 32% d'usuaris i es posaria en perill una vuitantena de llocs de treball, tal com ha avançat aquest diari. La direcció bicèfala de l'hospital que formen Núria Gomis en la gerència clínica i Sergi Subirachs en la de gestió, van ser dimarts al vespre al Consell d'Alcaldes del Ripollès per informar de les conseqüències que tindrà pel seu centre sanitari, la nova divisió territorial en matèria de salut que està cuinant el govern català.
"No pretenem perjudicar ningú"
L'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué, ha explicat aquest dijous a ACN que el ple va aprovar fer la petició formal per passar a formar part de l'Àrea Bàsica de Camprodon. "A nosaltres ens sembla que per un tema d'equilibri i també de repartiment de recursos, segurament hi guanyarem tots, també Ripoll, per la seva dimensió i capitalitat", assegura. I és que, segons diu, la ciutat els triplica el nombre d'habitants i, per tant, ja té "les seves necessitats i problemàtiques" i podrà centrar-se més en la seva població. El fet d'integrar-se a Camprodon, afegeix, permetrà que aquest "adquireixi musculatura" perquè tindrà més usuaris i d'alguna manera es "reequilibrarà" la distribució d'usuaris de les àrees bàsiques. Amb aquesta vall, a més, ja comparteixen projectes conjunts de turisme i cultura.
"No pretenem perjudicar ningú i pensem que amb aquest moviment hi guanya tothom", remarca. L'alcalde és conscient que la petició ara s'haurà d'analitzar des del Departament de Salut i veure quin serà el seu encaix.
Fonts de Salut afirmen a aquest diari que s'està definint el que ha de ser el nou Mapa sanitari de Catalunya, que basarà en una organització territorial per donar resposta a les necessitats assistencials de la població, i que té molt en compte els fluxos naturals de la ciutadania de cada territori. La petició que s'ha fet arribar a Salut per part de Sant Joan de les Abadesses "encaixa" amb la filosofia del Mapa sanitari que s'està treballant.
El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública és l'instrument de planificació mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per fer efectiu el desenvolupament dels serveis i centres que conformen el sistema públic de salut, a fi d'adequar-los a les necessitats de la població, d'acord amb els objectius del Pla de salut de Catalunya i atenent als criteris d'equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció de la ciutadania.