Un sindicat de Mossos alerta de nombrosos vehicles fora de servei a la Regió de Girona
USPAC reclama solucions pel parc mòbil i alerta que 17 de Trànsit estaven inoperatius el 9 de gener
La USPAC (Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya) -USPOC dels Mossos d’Esquadra ha denunciat el “lamentable estat” del parc mòbil del cos policial i alerta que la situació afecta de manera significativa diverses comissaries de la Regió Policial de Girona, amb vehicles fora de servei.
Segons exposa el sindicat en una nota de premsa, tot i que fa uns anys la Prefectura va anunciar “a bombo i plateret” la renovació del parc mòbil amb nous vehicles que havien de "millorar la qualitat, la comoditat i la seguretat del servei policial", la realitat actual és molt diferent. USPAC assegura que la gestió del parc mòbil s’ha convertit en “un autèntic drama” en moltes comissaries del territori.
A la Regió Policial de Girona, la USPAC descriu que a la comissaria de Santa Coloma de Farners hi ha actualment sis vehicles fora de servei, mentre que a Blanes n’hi ha cinc al taller. A Figueres, segons el sindicat, vuit vehicles es troben inoperatius. Pel que fa a Olot, tot i tenir només un vehicle al taller, la comissaria ha hagut de cedir tres cotxes per compensar les mancances d’altres dependències de la regió.
A Roses, a data 9 de gener, hi havia cinc vehicles logotipats i dos de paisà fora de servei, mentre que a la comissaria de Girona constaven tres vehicles inoperatius. USPAC alerta que aquesta situació condiciona greument la capacitat operativa dels agents i obliga a fer equilibris constants per poder garantir el servei ordinari.
Trànsit Girona: "més preocupant"
La situació encara és "més preocupant" a l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, on, segons el sindicat, a data 9 de gener hi havia fins a 17 vehicles "fora de combat", entre ells cinc motocicletes. USPAC destaca que hi ha motos de trànsit tenen gairebé 20 anys d’antiguitat, un fet que agreuja encara més la problemàtica.
El sindicat assegura que el degoteig constant d’avaries i les llargues estades dels vehicles als tallers és una realitat generalitzada arreu de Catalunya. USPAC afirma en la nota de premsa desconèixer si l’origen del problema rau en la "mala qualitat dels vehicles un cop adaptats a l’ús policial" o en un servei de "manteniment deficient", del qual responsabilitza l’empresa de rènting adjudicatària.
Finalment, el sindicat reclama que els responsables del departament d'Interior que en el seu moment van defensar la renovació del parc mòbil visitin les comissaries per comprovar l’estat actual dels vehicles. USPAC-USPOC adverteix que continuarà denunciant públicament aquestes deficiències i recorda que no es pot exigir professionalitat als agents si no se’ls dota dels mitjans adequats per prestar servei en condicions òptimes a la ciutadania.
