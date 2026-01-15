Rescats dels Bombers al medi natural: més d'un al dia a les comarques gironines
La tendència postpandèmia es consolida i tanquen el 2025 amb 441 salvaments
El Ripollès lidera les actuacions i els caps de setmana i el mes d’agost concentren la major part dels serveis
Els rescats al medi natural es mantenen en nivells molt elevats i el 2025 s’ha tancat amb 441 salvaments a les comarques gironines, el que suposa més d'un al dia. Es tracta d’una xifra lleugerament inferior a la del 2024 -una davallada d’aproximadament el 8%- però que confirma la consolidació de la tendència postpandèmia: els Bombers continuen registrant un volum molt alt de rescats i recerques.
El cos d’emergències ha explicat en diverses ocasions aquest increment sostingut per l’augment de l’accés i de l’activitat al medi natural, un fenomen que va viure el seu punt àlgid després de la pandèmia del coronavirus. De fet, abans del 2020, els serveis de salvament a les comarques gironines se situaven habitualment entre els 200 i els 300 anuals. A partir del 2020, però, les xifres superen de manera continuada els 400, amb 473 actuacions ja el 2021. El rècord es va assolir el 2024, amb 478 serveis, segons les dades públiques dels Bombers.
Aquest creixement de l’activitat al medi natural s’ha traduït principalment en més intervencions per accidents a la muntanya i en camins de ronda. La major part dels serveis corresponen a rescates o salvaments de muntanya (282), seguits de les recerques de persones perdudes o desaparegudes (78). En tercer lloc, hi ha els serveis al medi marítim (49). A més, es van dur a terme 14 actuacions en medis fluvials —com rius, barrancs o llacs— i dos rescats en coves i pous.
Des del 2023, els Bombers han incorporat dues noves tipologies de serveis dins els salvaments al medi natural. D’una banda, els acompanyaments de persones perdudes, que el 2025 van sumar 18 actuacions. De l’altra, el guiatge de persones perdudes, que consisteix a orientar-les de manera remota fins a un punt segur; aquest tipus de servei es va activar en un cas l’any passat. Sovint, aquestes actuacions es gestionen des de les sales de control, gràcies a la ubicació que facilita la persona afectada.
El Ripollès, líder
Pel que fa a la distribució territorial, el Ripollès encapçala el nombre d’actuacions a les comarques gironines, amb 92 serveis. L’Alt Empordà i el Baix Empordà comparteixen la segona posició, amb 87 actuacions cadascun. A escala catalana, el Ripollès i el Baix Llobregat lideren el rànquing de salvaments al medi natural del 2025, amb 92 serveis cadascun, seguits del Pallars Jussà (90) i dels dos Empordà, segons les dades obertes dels Bombers.
Un altre aspecte destacable és la concentració de serveis durant els caps de setmana. El dissabte és el dia amb més sortides, amb 103 actuacions, mentre que el diumenge en registra 85.
Quant als mesos, l’agost és el període amb més activitat, amb un total de 114 salvaments. D’aquests, 46 van ser rescats de muntanya i 11 recerques de persones perdudes, entre altres intervencions.
