Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironanou hospital TruetaDonald Trumphabitatge Gironacas PujolJulio Iglesias
instagramlinkedin

El Consell Comarcal del Ripollès rep una subvenció de 450.000 euros per tancar contenidors

L'ens vol millorar la mitjana de reciclatge a la comarca, que és del 55%, per complir amb la normativa europea

Contenidors de recollida selectiva a Ribes de Freser

Contenidors de recollida selectiva a Ribes de Freser / Lourdes Casademont

ACN

ACN

Ripoll

El Consell Comarcal del Ripollès ha rebut una subvenció de 450.000 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per tancar contenidors a diferents municipis. L'ajut permetrà afrontar la meitat de l'actuació prevista, que es complementarà amb fons propis i una part petita d'aportacions dels ajuntaments. D'aquesta manera, es vol fer extensiva la prova pilot a Ribes de Freser on cal tenir una targeta per poder obrir el contenidor de rebuig. Actualment la comarca té una mitjana de reciclatge del 55% -fa un parell d'anys era del 38%- i s'han fixat millorar resultats per acostar-se a un 65% en els pròxims anys. La UE demana arribar al 70% de reciclatge el 2030.

"Anem en la bona direcció", afirma el responsable de la recollida de residus del Consell Comarcal del Ripollès, Àlex Medrano. Està previst que el mes de febrer es comencin a tancar contenidors a Campdevànol i el mes següent a Gombrèn. Abans que s'acabi el mandat, es vol intentar haver implantat aquesta mesura a tota la comarca.

Aquest divendres el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, s'ha reunit amb representants de l'ens comarcal per fer un seguiment dels projectes que estan en marxa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents