Els Naturalistes de Girona s’afegeixen a la campanya per reforçar el finançament ambiental

Les entitats alerten de la manca de recursos després de dos anys amb pressupostos prorrogats

Imatge d'arxiu de treballadors de l’Associació de Naturalistes de Girona, d’esquerra a dreta: Adán Estrada, Anna Farners, Jan Picó i Anna Corts.

Imatge d'arxiu de treballadors de l’Associació de Naturalistes de Girona, d’esquerra a dreta: Adán Estrada, Anna Farners, Jan Picó i Anna Corts. / Marc Martí Font

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

Naturalistes de Girona s’han sumat a la campanya d’incidència política impulsada per la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) per reclamar a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya que els comptes del 2026 incorporin recursos suficients i estables destinats a la conservació de la biodiversitat. L’entitat situa la petició en un moment que considera clau, coincidint amb l’inici de les negociacions pressupostàries per a l’any vinent, després de dos exercicis consecutius amb pressupostos prorrogats. Segons exposen, aquesta situació ha accentuat el dèficit de recursos destinats a la protecció del patrimoni natural.

Des de Naturalistes de Girona també alerten que la manca de finançament s’agreuja pel retard acumulat en la posada en funcionament de l’Agència de la Natura de Catalunya, un organisme que arrossega més de cinc anys de demora. Segons l’entitat, aquest bloqueig dificulta l’activació plena del Fons del Patrimoni Natural, concebut com una eina clau per garantir recursos estructurals per a la conservació i la restauració dels ecosistemes.

Degradació d'ecosistmes

La Xarxa per a la Conservació de la Natura assenyala que l’absència d’un finançament estable compromet la capacitat del país per fer front a la pèrdua de biodiversitat, la degradació dels ecosistemes i els impactes creixents de la crisi climàtica. En aquest sentit, la xarxa defensa que la natura és una infraestructura essencial per al funcionament del país, amb incidència directa en àmbits com la salut, l’economia, la seguretat i el benestar de la ciutadania.

En aquest context, Naturalistes de Girona dona suport a la campanya sota el lema “La natura no pot esperar. Per un pressupost estable i suficient per a la biodiversitat” i fa una crida a visibilitzar aquesta demanda. L’entitat subratlla que garantir recursos per a la conservació del medi natural és una responsabilitat política que considera inajornable.

