La Fundació Climent Guitart fa arribar centenars de joguines per a infants vulnerables
L'acció solidària de recollida i distribució ha permès repartir els regals a poblacions com Lloret de Mar o Palafrugell
La Fundació Climent Guitart ha fet arribar aquest Nadal centenars de joguines a infants de famílies amb pocs recursos. L'acció solidària de recollida i distribució ha permès repartir els regals en poblacions com Lloret de Mar o Palafrugell a través d'entitats. S'ha comptat amb la col·laboració d'empreses, clubs i altres fundacions que han cedit les joguines.
Una de les aportacions més importants va ser per part d'un fabricant de joguines que va aportar 600 joguines. També han col·laborat la distribuïdora de jocs educatius Toysline, l’empresa GBI Paprec —gràcies a la gestió de l’empresari lloretenc Gustavo Buesa— i la Fundació Concepció Juvanteny de Ripollet (Barcelona), entre altres. Les aportacions van servir durant les festes per aplegar centenars de joguines diverses i per a diferents edats. La campanya ha comptat, igualment, amb el suport del Rotary Club Lloret de Mar.
Les entitats a les quals la Fundació Climent Guitart ha fet arribar les joguines per a la seva distribució han estat la Creu Roja de Lloret, Càritas Palafrugell, el programa Invulnerables a Lloret de Mar de CaixaProinfància —gestionat a través de la Fundació Aspronis— i la Fundació del Convent de Santa Clara, de Sor Lucía Caram.
Foment del turisme i solidaritat
La Fundació Climent Guitart va ser fundada el 2018. És una entitat sense ànim de lucre que reflecteix el vessant més solidari de Guitart Hotels i ret homenatge a l’empresari Climent Guitart, que va presidir el grup hoteler durant més de 30 anys. Presidida per Cristina Cabañas, la Fundació té com a objectius principals el foment i desenvolupament del turisme i la solidaritat amb els col·lectius més vulnerables.
Treballa en projectes de formació i promoció dels professionals del sector, d’enriquiment cultural i d’impuls del turisme sostenible i responsable. Organitza anualment el Business Tourism Market (BTM), atorga els Premis Climent Guitart —que reconeixen l’excel·lència en formació, emprenedoria, solidaritat i música— i els Premis Lauretum, per posar en valor el fenomen turístic entre l’alumnat de Lloret de Mar.
En l’àmbit de la solidaritat, la Fundació focalitza la seva acció en projectes d’atenció a persones especialment vulnerables per motius econòmics, geopolítics o socials.
S’inclouen iniciatives com el Sopar de Dones Solidàries o el conveni amb la Fundació Barça, orientat a la inclusió social de joves migrants sense referents adults i al benestar de nens i nenes que lluiten contra malalties greus.
