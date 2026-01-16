Junts per Ripoll alerta del risc per a l'hospital de Campdevànol davant dels canvis que preveu Salut
El partit polític registra iniciatives al Parlament per defensar el futur del centre sanitari
Junts per Ripoll ha expressat preocupació davant les informacions sobre una possible pèrdua d’activitat i de pes assistencial de l’hospital de Campdevànol arran de la nova configuració de les Àrees Integrades de Salut (AIS) que impulsa el Departament de Salut de la Generalitat.
El el diputat ripollès, Jordi Munell i el diputat i portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya a la Comissió de Salut, Jordi Fàbrega han registrat una bateria de preguntes amb resposta escrita al Govern per aclarir els criteris seguits pel Departament de Salut, si s’han realitzat estudis d’impacte sobre l’hospital de Campdevànol i quines mesures es preveuen per garantir que continuï exercint el seu paper d’hospital de referència per al conjunt de la comarca. Entre altres qüestions, Junts demana al Govern si és conscient de les advertències fetes per la direcció de l’hospital, quines conseqüències pot tenir la divisió del Ripollès en diferents Àrees Integrades de Salut i com es garantirà la proximitat, la continuïtat assistencial, l’equitat territorial i la sostenibilitat econòmica i organitzativa del centre.
A banda, els diputats de Junts també han registrat la compareixença a la comissió de Salut del Parlament de la gerent i de la presidenta del Patronat de l’Hospital de Campdevànol – Hospital Comarcal del Ripollès perquè expliqui als grups parlamentari la seva visió sobre la futura sostenibilitat de l’atenció hospitalària a la comarca.
La petició de compareixença s’emmarca en el nou model de l’AIS, que preveu que l’assistència primària dels CAP de Sant Joan de les Abadesses i Camprodon deixi de tenir com a referència principal l’Hospital de Campdevànol, passant a dependre en primer nivell de l’Hospital Comarcal de la Garrotxa i, en segon nivell, de l’Hospital Trueta de Girona. Un canvi que podria tenir conseqüències rellevants sobre l’equilibri territorial, l’activitat assistencial i la viabilitat del centre hospitalari del Ripollès.
"Inacceptable"
El portaveu de Junts per Ripoll, Ferran Raigón, ha subratllat que «l’Hospital de Campdevànol és un equipament clau per al Ripollès i per garantir una sanitat pública de proximitat, especialment en una comarca rural i de muntanya com la nostra. Qualsevol decisió que pugui posar en risc el seu futur o afeblir-lo com a hospital de referència és inacceptable».
Finalment, ha afirmat que «les iniciatives polítiques que Junts ha activat al Parlament de Catalunya són per defensar amb fermesa l’Hospital de Campdevànol perquè és l’hospital dels ripollesos i les ripolleses, i no permetrem que es posi en risc l’equitat, la proximitat i la qualitat de l’atenció sanitària a la nostra comarca».
