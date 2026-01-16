La meitat dels usuaris de teleassistència de la Diputació de Girona viuen sols
El servei públic atén 15.012 persones, es digitalitza completament i reforça el suport emocional contra la soledat
El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Girona inicia una nova etapa amb una renovació integral que aposta per la digitalització total dels terminals, el suport emocional per combatre la soledat no desitjada, la incorporació de nous perfils professionals i un preu únic mensual. El servei atén actualment 15.012 persones a la demarcació de Girona, gairebé la meitat de les quals viuen soles.
Un dels eixos centrals del nou contracte, impulsat per Dipsalut, és la digitalització del 100 % dels dispositius de teleassistència. Ara com ara, el 55 % dels terminals ja són digitals, i la previsió és completar el procés abans de finals de 2026. Aquesta transformació tecnològica permet millorar la seguretat, agilitar les respostes i adaptar millor el servei a les necessitats de les usuaris.
El model renovat aposta per una intervenció integral en el benestar de les persones ateses. A més de la resposta davant emergències, el servei incorpora xerrades preventives sobre riscos habituals —com incendis, onades de calor o seguretat a la llar—, l’actualització de protocols per fer front a noves situacions i accions específiques per prevenir la soledat no desitjada.
Un servei amb fort impacte social
Actualment, el Servei Local de Teleassistència compta amb 15.012 persones usuàries, de les quals 10.789 són dones i 4.223 homes. D’aquest total, 7.039 persones (el 46,88 %) viuen soles, una realitat que ha portat a reforçar les estratègies d’acompanyament psicosocial i connexió comunitària.
Entre les mesures destacades hi ha la detecció i valoració estructurada de situacions de risc, l’acompanyament emocional, les activitats presencials en dates sensibles, la derivació a entitats de voluntariat i el Programa de Dinamització Virtual per a persones amb risc mitjà o alt de soledat. L’objectiu és millorar el benestar emocional, afavorir la connexió social i reduir la bretxa digital.
Aquest reforç emocional no és nou. Des del 2022, el servei intensifica l’atenció a les persones que pateixen soledat no desitjada durant les festes de Nadal. Enguany, entre el 15 de desembre i el 15 de gener, la Unitat Mòbil ha visitat quinze persones especialment vulnerables, que viuen soles i no reben visites habituals. Paral·lelament, s’han fet 164 trucades personalitzades a altres usuaris amb escassa xarxa social, amb l’objectiu d’oferir proximitat i escolta.
Més professionals i un preu únic
El nou contracte també preveu un increment progressiu de l’equip humà per donar resposta a l’augment d’usuaris. S’han incorporat professionals de la psicologia, dinamitzadors comunitaris, una unitat mòbil de segona resposta i perfils especialitzats en analítica i gestió de dades per millorar l’eficiència del servei.
Una de les principals novetats és l’establiment d’un preu únic mensual de 17,94 euros per a totes les persones usuàries, eliminant la distinció entre teleassistència bàsica i complementària. El servei passa així a un model de teleassistència avançada, que inclou suport tecnològic dins i fora del domicili, seguiment personalitzat i connexió amb professionals de referència.
Tot i l’actualització del cost, es manté el sistema de copagament per a les persones amb ingressos més baixos, que representen gairebé el 60 % del total. En aquests casos, el servei és gratuït per a l’usuari, finançat en un 75 % per Dipsalut i en un 25 % pels ajuntaments o consells comarcals.
El nou contracte del Servei Local de Teleassistència, que es presta en col·laboració amb els ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Girona i l’empresa Tunstall Televida, ha entrat en vigor l’1 de gener de 2026. Té una durada inicial de tres anys, amb possibilitat de pròrroga de dos anys més.
