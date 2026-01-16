Persecució policial de Borrassà a Riudellots: detenen dos homes amb 60 quilos d'haixix embolicats com caixes d'iPhone
El conductor ignora els Mossos i fuig a 215 km/h per l’AP-7 i posant en perill altres vehicles
Una persecució policial des de Borrassà per l’AP-7 va acabar a Riudellots de la Selvaamb la detenció de dos homes que transportaven 60 quilos d’haixix embolicats com si fossin caixes d’iPhone. El valor d’aquesta droga en el mercat il·lícit arriba als 419.788 euros.
Els Mossos d’Esquadra acusen els dos individus, de 21 i 23 anys i sense antecedents policials, de ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública (tràfic de drogues) i resistència i desobediència a agents de l’autoritat. Al conductor també se l’acusa de conducció temerària i de danys a vehicles.
Els fets es remunten cap a les tres de la matinada del dimecres 14 de gener quan els agents de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona van rebre informació que un vehicle d’interès policial havia travessat la frontera per la Jonquera i entrava al país. Poc després, el van detectar circulant per l’AP-7 en sentit sud, al punt quilomètric 29. Els Mossos van ordenar al conductor que s’aturés, però aquest va fer cas omís i es va donar a la fugida, superant els 180 km/h i arribant en alguns moments fins a 215 km/h. La seva conducció temerària va obligar altres vehicles a fer maniobres evasives per evitar accidents.
Encallat i sense sortida
Diferents patrulles es van sumar al seguiment, iniciant una persecució policial espectacular que va mantenir una gran tensió fins que el cotxe va sortir de l’autopista i es va encallar en un carrer sense sortida dins del pàrquing d’un hotel de Riudellots de la Selva. En adonar-se que estaven atrapats, els dos ocupants van saltar del vehicle en marxa, que va col·lidir amb un altre cotxe estacionat causant-li danys.
Els agents van localitzar ràpidament el conductor amagat darrere uns matolls i el van detenir. L’acompanyant va ser arrestat uns metres més enllà després d’un forcejament amb els Mossos de l’ARRO.
Durant l’escorcoll del vehicle, els Mossos van trobar 60 quilos d’haixix al maleter, embolicats de manera que simulaven caixes de mòbils iPhone, un detall que cridava l’atenció i reforça la professionalitat del grup criminal. Segons l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents, el valor d’aquesta droga en el mercat il·lícit arriba als 419.788 euros.
Els detinguts, que no tenien antecedents, han passat aquest divendres a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners.
