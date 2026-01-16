Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Municipal d'Olot, pionera a Catalunya en participar en un intercanvi formatiu amb la Nacional Francesa

Dos agents participen en les sessions per compartir coneixements i tècniques operatives

Una de les sessions entre la Policia d'Olot i la Nacional francesa. / ajuntament d'Olot

Eva Batlle

Eva Batlle

Olot

La Policia Municipal d’Olot s’ha convertit en la primera Policia Municipal catalana que participa en un intercanvi formatiu internacional amb la Policia Nacional Francesa. L’objectiu del programa és compartir experiències, bones pràctiques i tècniques operatives, així com establir vincles professionals entre ambdues institucions.

Hi han pres part dos agents del cos d’Olot, un dels quals és formador especialitzat en tècniques i procediments operatius. La seva presència ha estat clau per garantir un intercanvi bidireccional de coneixements, tant teòric com pràctic, que reforça els estàndards de professionalització dels dos cossos policials, informa l'ajuntament d'Olot en un comunicat.

Un dels agents d'Olot durant les sessions. / ajuntament d'Olot

Durant les jornades, els agents van compartir protocols d’actuació, metodologies de treball i experiències operatives, afavorint l’enriquiment mutu i establint relacions sòlides de cooperació. Com a gest simbòlic, la Policia Municipal d’Olot va lliurar un obsequi commemoratiu que consolida l’agermanament amb el cos francès.

Els agents d'Olot donant l'obsequi als francesos. / ajuntament d'Olot

Segons els responsables del cos, aquest intercanvi marca un precedent a Catalunya, demostrant el compromís de la Policia Municipal d’Olot amb la formació contínua, la innovació i la cooperació internacional en matèria de seguretat pública, destaca la nota de premsa.

