El PP activa la preparació de les llistes municipals gironines amb una trobada a Ripoll
Juan Fernández, portaveu del partit al Parlament, i Daniel Ruiz, president provincial, encapçalen la reunió amb militants i simpatitzants
El Partit Popular ha celebrat aquest divendres una trobada a Ripoll amb militants i simpatitzants per iniciar els primers contactes de cara a la configuració de les candidatures per a les pròximes eleccions municipals. La reunió ha comptat amb la participació de Juan Fernández, portaveu del partit al Parlament de Catalunya, i de Daniel Ruiz, president del PP a la província de Girona.
Segons ha informat el partit, la trobada s’emmarca dins la denominada "Ruta gironina" i forma part del procés de preparació del projecte municipalista a la demarcació. L’objectiu de les reunions és escoltar la militància, detectar possibles perfils i començar a explorar la composició d’equips locals de cara als comicis del 2027. Des del PP assenyalen que aquests primers contactes han de servir per definir candidatures amb presència al territori i capacitat de gestió. En aquest sentit, Fernández i Ruiz van destacar, segons la formació, la importància de construir equips propers als municipis i preparats per afrontar la gestió local.
El partit també afirma que la seva intenció és reforçar la presència del PP als municipis de la demarcació de Girona mitjançant projectes que qualifica de clars i orientats a la gestió. Aquestes trobades, segons la mateixa formació, s’aniran repetint en diferents punts del territori en el marc del procés de preparació de les llistes municipals.
