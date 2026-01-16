El programa Esport Blanc Escolar inicia la 13a edició amb la participació de prop de 2.700 alumnes
Des Del 2014, uns 12.000 nens i nenes del Pirineu s’hauran iniciat en els esports d’hivern
El programa Esport Blanc Escolar (EBE) comença la 13a edició amb la participació de prop de 2.700 alumnes del Pirineu. Hi participen els alumnes de 3r i 4t de Primària de 64 escoles de l’Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Val d'Aran. Per demarcacions, l’Alt Pirineu i l’Aran aporta 875 alumnes, mentre que la Catalunya Central en té 1.034 i Girona, 727. Aquests escolars aprendran a practicar esquí alpí, esquí de fons i surf de neu gràcies a aquest projecte impulsat pel Govern. Des de l’inici del programa el 2014, uns 12.000 nens i nenes del Pirineu s’hauran iniciat en els esports d’hivern i practicat activitat física en contacte amb la natura.
L’Esport Blanc Escolar, impulsat conjuntament pel Departament d’Esports i el Departament d’Educació i Formació Professional, des de fa tretze anys consecutius, s’allargarà fins a finals de març. Un cop s’hagin celebrat les jornades de Graduació de Neu, que serveixen com a cloenda de l’activitat per a l'alumnat de quart de primària que finalitza la participació en el programa.
Emmarcat en el Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya, el programa Esport Blanc Escolar té l’objectiu d’impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern en la població infantil de 3r i 4t de primària, fent una atenció especial a les comarques pirinenques. L’altra finalitat és educar mitjançant l’esport a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les nostres muntanyes amb la complicitat del personal docent dels centres educatius i dels tècnics d’esport.
Pel Departament d’Esports, la continuïtat de l’EBE respon, dins l’eix estratègic Esport 360, a l’objectiu d’impulsar l’esport i l’activitat física a totes les edats, amb una perspectiva inclusiva, fent èmfasi en l’educació i la salut. Alhora, s’afavoreix una activitat constant en els diferents espais i entorns aptes per a la pràctica esportiva, en aquest cas, les estacions d’esquí pirinenques.
El Departament d’Educació i Formació Professional considera un valor que aquesta activitat s’abordi de manera transversal amb altres àmbits del currículum, i incorpori aspectes de coneixement del medi, de llengua i de valors.
Des del curs passat, s’ha implantat la formació "Esport Blanc Escolar, una oportunitat per treballar de forma global" per tal de donar més eines als docents dels centres adherits al programa perquè l'Esport Blanc Escolar sigui l'eix al voltant del qual es vertebrin aprenentatges globalitzats i en context per promoure aprenentatges significatius i vivencials per a tot l'alumnat participant.
Un projecte integrat al programa d’educació física
L’EBE, que va néixer el curs 2013-14 com a prova pilot amb 142 alumnes de 3r de primària, està integrat al programa d’educació física, es realitza en horari lectiu i consta d’entre 6 i 8 sessions, que es duen a terme durant el segon trimestre del curs escolar, tant a 3r com a 4t de primària. Les sessions es divideixen en 2 d’esquí de fons, 2 o 3 d’esquí alpí i 2 o 3 de surf de neu en cadascun dels dos cursos escolars.
Durant el mes de març, es tornarà a organitzar la jornada final de Graduació de Neu en diferents seus, una activitat que consistirà en trobades festives entre les escoles del programa EBE per graduar l’alumnat de 4t de primària que hi hagi participat, en la qual es treballen totes les activitats del mateix amb un caire lúdic-competitiu.
