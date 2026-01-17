Girona, al sisè lloc de l'Estat per taxa d’assalts violents, amb rècord de 90 casos el 2024
L'any 2010 és històricament recordat a les comarques gironines amb 50 casos registrats
La província de Girona ocupa la sisena posició de l’Estat per taxa d’assalts violents a domicilis, amb 10,93 casos per cada 100.000 habitants durant el 2024. Aquesta xifra situa la província per darrere de Barcelona (12,77), Alacant (11,40), Múrcia (11,38), Almeria (11,27) i Tarragona (10,99), però per davant de València, Lleida, Melilla o Ceuta, amb taxes lleugerament inferiors.
Cal tenir en compte que només hi ha dades públiques del 2024 del Ministeri de l'Interior i que, a més, les xifres de dades obertes i del visor delinqüencial dels Mossos d'Esquadra no diferencien el robatori amb violència i intimidació segons el lloc on s’ha produït i, per tant, no se'n disposen dels assalts violents en habitatges
Tot i això, el nombre de robatoris violents a les comarques gironines va arribar a 90 casos denunciats ara fa dos anys, un rècord històric des del 2010, quan es van registrar 50 incidents. Molts altres assalts mai es registren per por a represàlies o perquè es produeixen entre delinqüents.
Dels 90 casos registrats, 51 han estat resolts (56,7 %) i s’han produït 30 detencions, majoritàriament homes joves (83 % dels arrestats, amb la franja principal entre 18 i 30 anys). Les víctimes sumen 72 persones, amb una majoria d’homes (60 %) i la franja d’edat més afectada entre 41 i 64 anys.
Els Mossos d’Esquadra expliquen sovint que els robatoris violents poden ser improvisats, quan els lladres es troben amb el propietari dins de l’habitatge, o planificats, amb armes i lligant les víctimes per exigir diners o objectes de valor. Alguns dels casos també estan vinculats al negoci de la droga, especialment disputes entre bandes relacionades amb el cultiu i tràfic de marihuana.
Els últims incidents han tingut lloc al Baix Empordà entre finals d’any i aquest gener. El més recent va ser dimecres a Sant Feliu de Guíxols, on quatre encaputxats van assaltar una casa, van lligar un home i li van robar diners, joies i un telèfon mòbil. Els Mossos han reforçat el patrullatge a la comarca arran dels últims casos.
L’any 2010 és històricament recordat a les comarques gironines amb 50 casos registrats. Molts d’aquells assalts violents van tenir lloc en masies aïllades, afectant especialment empresaris i persones de més recursos. Fins i tot alguns casos van acabar amb crim.
Subscriu-te per seguir llegint
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure'n al 100%»
- «Jo no volia ser monja, vaig pensar que no aguantaria ni un dia»
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa
- La Policia Municipal d'Olot, pionera a Catalunya en participar en un intercanvi formatiu amb la Nacional Francesa
- El vestidor del Reial Madrid calla davant Arbeloa, 'el 'xivato' de Florentino
- Troben un cadàver a Roses que podria ser el de la dona de 78 anys desapareguda fa més de 10 dies
- En Julio Iglesias sabia coses