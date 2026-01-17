Noguer confia que els vols corporatius i la Ryder Cup reforcin el creixement de l’aeroport
El president de la Diputació destaca l’increment de més de 300.000 viatgers en l’últim trimestre de 2025, impulsant la desestacionalització de la terminal de Vilobí
L’Aeroport de Girona-Costa Brava tanca el 2025 amb 2,2 milions de passatgers, gairebé complint la previsió anual. Segons el president de la Diputació, Miquel Noguer, la futura terminal de vols corporatius i la Ryder Cup poden consolidar el creixement de l’aeroport: "Pot ser un puntal per reforçar la projecció de Girona més enllà de la temporada alta".
"La terminal per a vols corporatius pot ajudar, ja que el Prat ja no disposa d’slots", afirma Noguer. "Cada vegada més empreses utilitzen aquesta alternativa, però hi ha aeroports on no poden créixer més. Confio que AENA faci la inversió necessària per tirar endavant aquesta terminal."
El president també veu en la Ryder Cup una oportunitat: "Pot ser un puntal per consolidar el creixement i reforçar la projecció de Girona més enllà de la temporada alta". Afegeix que Girona està preparat per aprofitar l’“efecte rebosador” que es produirà mentre durin les obres d’ampliació del Prat, però aquesta seria una situació "puntual que s'acabarà quan acabin les obres" del Prat i que no generarà una millora a llarg termini.
Creixement sostingut i impacte local
"Hem aconseguit un creixement sostingut", assegura Noguer. "L'any 2024 vam estar a punt d’arribar als 2 milions de passatgers, i el 2025 ens vam marcar els 2,2 milions, i també hi hem arribat gairebé."
Segons el president, "el creixement de passatgers té molt a veure amb l’increment dels vols. Aquest any, en l’últim trimestre, hi ha hagut uns 300.000 viatgers, ajudant a desestacionalitzar l’activitat habitual."
El 2025 l’aeroport ha registrat 28.067 operacions, un 15,2% més que l’any anterior. Noguer destaca que "el creixement de vols fora de la temporada d’estiu és molt positiu", evidenciant la desestacionalització i la consolidació de Girona com a infraestructura estratègica dins la xarxa catalana.
"L’augment de passatgers situa l’aeroport com una infraestructura clau per al turisme i la mobilitat de les comarques gironines", afegeix, subratllant la importància local.
Ryanair i noves connexions
Sobre Ryanair, Noguer explica que "ha reactivat la base durant l’hivern amb un avió més". Després de la pandèmia, només mantenia un avió a l’estiu; ara, amb els dos avions tot l’any, es garanteix la presència de la companyia a Girona i no cal treure naus de les pistes de Vilobí d’Onyar.
Pel que fa a noves rutes, Noguer destaca que "s’ha incorporat el vol a Luxemburg, que s’estrenarà l’estiu del 2026 amb Luxair, del 2 de juny al 29 d’agost". Afegeix que "estem en contacte amb altres companyies i volem aprofitar Fitur per establir nous acords. L’objectiu és connectar amb capitals europees i provincials dins de l’Estat."
