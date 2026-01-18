La Fira del Fesol de Santa Pau es mou al pavelló
Les activitats previstes d'aquest diumenge s'han dut a terme gràcies al canvi d’emplaçament per la pluja
Les pluges previstes durant tot el cap de setmana han esquitxat les festivitats de les comarques gironines, també a la Garrotxa, on aquest dissabte i diumenge s'ha celebrat la Fira del Fesol de Santa Pau. Malgrat el mal temps, l’efemèride s'ha tirat endavant perquè els actes s'han traslladat al pavelló del municipi «de manera improvisada i per primera vegada», ha assenyalat Lluís Sunyer, president de la DOP Fesols de Santa Pau. A causa de la situació meteorològica, si bé «no s’han venut tants tiquets ni s’han pogut fer tantes degustacions com altres anys», quan es feia a la plaça, «s’han acabat tots els fesols», ha celebrat Sunyer.
Gràcies al canvi d’emplaçament, aquest diumenge els visitants han presenciat la cercavila del grup de Mallorca Xeremiers de Muro «Es Reguinyol», han degustat diferents plats elaborats amb fesols de Santa Pau, s'ha lliurat el Fesol d’Or 2026 i s'ha fet el sorteig de la campanya de comerç local. Tanmateix, els firaires no han tingut lloc aquest any, però des de l’organització «se’ls guarda un lloc de franc per l’any que ve».
Fesolada popular
A les dotze del migdia va iniciar la fesolada popular, que enguany ha comptat amb la participació d’onze restaurants de la zona que portaven el producte cuinat de diferent manera. Un tiquet costava nou euros i servia per a demanar fins a nou degustacions. Segons Sunyer, la fesolada «és una manera d’explicar al consumidor que amb el fesol s’han pogut elaborar plats molt diferents i molt bons». En aquest context, la Fira del Fesol té com a objectiu «potenciar els productes de la nostra terra, en aquest cas la volcànica, que fa productes amb una qualitat diferenciada».
Tot i que la Fira no ha tingut major ressò, la collita d’aquest any ha sigut «molt bona», amb més de «mil quilos per hectàrea» després de «tres anys de pèrdues econòmiques». «Però hem sigut tossuts i hem insistit a tornar-hi, i per sort enguany ens ha funcionat», ha assenyalat Sunyer.
