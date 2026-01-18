Meteorologia
Es preveu un temporal marítim de «primera divisió» a la Costa Brava
Protecció Civil demana «màxima vigilància» a passejos i esculleres i evitar les activitats nàutiques, ja que es podrien veure onades de fins a quatre metres
Àlex Recolons / ACN
Una «llevantada de llibre» afectarà Catalunya aquest dilluns i dimarts, especialment el nord-est del territori, donant continuïtat a l’episodi de pluja i neu dels darrers dos dies. Les previsions apunten que a les comarques gironines es puguin acumular 200 litres per metre quadrat en alguns punts i gruixos de neu de 50 centímetres per sobre dels 1.400 metres. El temporal vindrà acompanyat d’un temporal marítim de «primera divisió» amb onades de fins a quatre metres a la Costa Brava. Davant d’aquest nou episodi de pluja i neu, Protecció Civil, que manté activat el pla Neucat i l’Inuncat, demana «màxima vigilància» a passejos marítims i esculleres i també a les lleres de rius i rieres davant la possibilitat d’increments sobtats.
Santi Segalà, cap de l’Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, ha explicat que la llevantada donarà continuïtat al temporal de xaloc i migjorn que ha afectat Catalunya els últims dies deixant importants acumulacions de pluja i neu, especialment al sud i l’oest del país.
El nou episodi, que assolirà la màxima intensitat entre demà al migdia i dimarts al vespre, es desplaçarà al nord-est, afectant especialment les comarques gironines, tot i que també es preveuen pluges importants a les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat.
Pel que fa a les comarques gironines, entre avui i demà es podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat en determinats punts i gruixos de neu al Pirineu Oriental de 50 centímetres per sobre dels 1.400 o 1.500 metres i de 80 centímetres per sobre dels 2.000 metres.
Segalà assenyala que la llevantada ve acompanyada d’un temporal marítim de «primera divisió» amb ratxes de vent que podran superar els 50 quilòmetres per hora i onades de més de dos metres a tot el litoral català, que arribaran als quatre metres a la Costa Brava.
Recordant que aquest mes de gener fa sis anys del temporal Glòria, Segalà també ha apuntat que l’episodi que d’aquests dies «podria ser un 60% o 70%» del que entre el 20 i el 23 de gener de 2020 es va acumular per la pluja, fins a 787 litres per metre quadrat.
Màxima precaució
Davant d’aquest escenari, la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, recorda que actualment es mantenen activats el pla Inuncat i el Neucat i que l’Allaucat està en prealerta davant el gran risc d’allaus al Pirineu, amb un nivell de 5 sobre 6.
Solé recorda que la pluja acumulada està fent créixer el cabal dels rius i rieres, situació que s’agreuja amb l’alliberament d’aigua als embassaments. És per això que demana «màxima vigilància i prudència» i no acostar-se a espais inundables. «Les zones properes a rius, rieres i rierols seran zones complicades aquests dies», afegia.
Amb relació al temporal marítim, Solé fa una crida a no sortir a la mar ni fer activitats aquàtiques i evitar acostar-se a esculleres i passejos marítims on les onades i les ratxes de vent seran importants.
En cas que sigui indispensable desplaçar-se, des de Protecció Civil es recorda la necessitat de consultar la previsió meteorològica, l’estat de les carreteres i dur el vehicle preparat i el telèfon mòbil carregat.
El temporal de pluja i neu ja es reactivava avui a primera hora del migdia pel nord-est de Catalunya amb diverses bandes de precipitació que van afectar zones com l’Empordà, el Maresme, La Selva i el Vallès Oriental. Destaquen registres com els 37,4 litres de Portbou, els 31 litres de Cadaqués, els 30,1 litres de la Roca del Vallès o els 26 litres de Cardedeu, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic. En paral·lel, el telèfon d’emergències 112 ha sumat prop de 600 trucades en tot l’episodi.
