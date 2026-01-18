Els Mossos xifren en 400 els multireincidents que delinqueixen a la Regió de Girona
La consellera d'Interior reconeix en una resposta parlamentària que les anàlisis de la Direcció General de la Policia sobre el pla Kanpai detecten un desplaçament d'un 1% de delinqüents des de Barcelona cap a les comarques gironines malgrat que al setembre havia indicat el contrari
Els Mossos d’Esquadra xifren en 401 els delinqüents multireincidents que actuen a la Regió de Girona, tots amb almenys dos delictes atribuïts a la zona des de l’inici del Pla Kanpai, l’operatiu específic contra la multireincidència. Quan va néixer aquest pla, els Mossos van crear l'etiqueta per identificar aquests indivius: DARP, que respon a un lladre que ha comès com a mínim dos delictes contra el patrimoni en els darrers sis mesos, presenta un alt risc de persistència i actua a la mateixa zona.
La consellera d'Interior reconeix en una resposta parlamentària que les anàlisis de la Direcció General de la Policia sobre el pla Kanpai detecten un desplaçament d'un 1% d'aquests subjectes des de Barcelona cap a les comarques gironines malgrat que al setembre havia indicat el contrari.
Les declaracions de Parlon a SER Girona, el setembre passat, assegurant que la pressió policial a l’Àrea Metropolitana podria provocar desplaçaments de delinqüents cap a Girona i la Catalunya Central, van aixecar polseguera. Aquella intervenció va motivar que la diputada gironina d’ERC, Laia Cañigueral, presentés el 7 d’octubre de 2025 una pregunta parlamentària per escrit per aclarir les mesures adoptades per evitar un efecte de desplaçament de la delinqüència i conèixer quines accions es preveien per reforçar la seguretat a Girona i la resta del territori.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha reconegut ara en la resposta parlamentària que, tot i existir aquest moviment, es tracta d’un fenomen "poc significatiu". En concret, afirma que les anàlisis "no aprecien un desplaçament significatiu de persones que delinqueixen habitualment a la ciutat de Barcelona cap a poblacions de la Regió Policial Girona» dins del marc del Pla Kanpai, l’operativa contra la multireincidència.
Quan es va posar en marxa aquest pla, els Mossos van crear l’etiqueta DARP per identificar aquests delinqüents: es tracta de lladres que han comès almenys dos delictes contra el patrimoni en els últims sis mesos, que presenten un alt risc de reincidència i que actuen habitualment a la mateixa zona.
Segons els informes de la Direcció General de la Policia, d’aquests 401 individus, 60 havien comès delictes també en altres regions, i 32 havien actuat prèviament a la Regió Policial de Barcelona. Analitzant-los detalladament, només en tres casos es podria afirmar que els delinqüents eren actius a Barcelona i, després de l’entrada en acció del Pla Kanpai, s’havien traslladat a Girona, xifra que representa aproximadament l’1% del total. Alhora, vuit d’aquests autors provenen d’altres regions policials -sis a la Regió Policial Metropolitana Nord; un Regió Policial Metropolitana Sud i un amb zona d'assentament canviant-.
De Girona a Barcelona
Aquestes anàlisis també han detectat que uns 23 es desplacen esporàdicament des de Girona cap a altres zones, principalment Barcelona i la Regió Policial Metropolitana Nord.
La consellera recorda que «el Pla Kanpai, iniciat en les seves primeres accions d’intervenció operativa l’abril de 2025, persegueix, entre altres objectius, el control de la població criminal persistent protagonista de gran volum de delictes patrimonials que no requereixen planificació ni inversió». Afegeix que «aquest control s’estén a tot el territori, no només en determinades zones, de manera que pugui generar descompensació» i que «la “pressió” policial que s’exerceix es calcula en funció dels fets detectats a cada àrea, activant conseqüentment els recursos necessaris».
187 agents en pràctiques
Pel que fa a la plantilla, la consellera assenyala que els Mossos estan en un horitzó de creixement fins al 2030, amb una previsió de 25.000 efectius, amb plans de redistribució territorial segons les necessitats. Els plans estacionals i territorials, com Hèlios, Ònix o el POE-A antiterrorisme, permeten accions focalitzades i reforços amb hores extraordinàries. A la Regió Policial de Girona, els 187 agents en pràctiques tenen assignades dues destinacions durant l’any: la principal a una unitat de seguretat ciutadana (USC) i l’altra a funcions policials bàsiques en un altre període de pràctiques, amb l’objectiu de reforçar la presència policial i el control de la multireincidència.
Les declaracions de Parlon també van provocar reacció política. Al novembre, alcaldes i representants de Junts van comparèixer davant de la nova comissaria de Can Burrassó, a Girona, per reclamar més recursos policials i judicials que permetin fer front a la multireincidència i reforçar la seguretat ciutadana a la regió.
