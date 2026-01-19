Besalú estudia limitar els apartaments turístics al centre històric
L'Ajuntament detecta una autoregulació del sector i manté el volum de visitants previ a la pandèmia
L’Ajuntament de Besalú treballa en una possible limitació dels habitatges d’ús turístic, especialment al centre històric, tot i constatar en els darrers temps una certa autoregulació del mercat. El municipi registra actualment un nivell de visitants similar al d’abans de la covid-19, amb un predomini del turisme europeu i de proximitat.
Segons informa Garrotxa Digital, el consistori va estudiar fa un temps la creació d’una ordenança per regular els apartaments turístics, una proposta que va rebre al·legacions i que va quedar pendent d’aprovació definitiva. La iniciativa s’emmarca en les polítiques de la Generalitat en matèria d’habitatge i limitació dels preus del lloguer, que tenen incidència directa en municipis turístics.
L’alcalde de Besalú, Lluís Guinó, explica que s’ha detectat una revisió a la baixa d’alguns lloguers i que ara cal valorar si és necessari fixar un topall i delimitar zones on es puguin habilitar habitatges turístics. “Al centre històric establirem alguna limitació que tindrà a veure amb algun tant per cent d’habitatges com han fet altres municipis. Un tant per cent que ja havíem començat a plantejar fa un any i mig o dos, a través d’una ordenança. Hi havia establert un 30% de les cases i en aquell moment al centre històric no hi arribàvem al 30%. I amb el que ens hem trobat darrerament és que quan hi ha hagut altes i hi ha hagut baixes, s’ha acabat equilibrant”.
Turisme estabilitzat i més diversificat
Pel que fa a l’afluència, Guinó assegura que Besalú es troba “pràcticament als mateixos nivells de visitants pre COVID”. Ha disminuït el turisme procedent d’Israel, però es manté l’arribada de visitants nord-americans, atrets pel passat jueu del municipi, i ha crescut el turisme europeu. “Hem incrementat visitants. És un turisme europeu de països francòfons, com França o Bèlgica. I sobretot el que tenim molt fidelitzat és un turisme català i espanyol”, afirma.
Des del consistori destaquen que el Besalú Medieval, les visites guiades d’estiu, les activitats vinculades a la ratafia i la Processó dels Dolors són algunes de les propostes amb més acceptació. Aquestes iniciatives han contribuït a desestacionalitzar el turisme i a repartir les visites al llarg de l’any.
Guinó subratlla també l’equilibri entre turisme i activitat industrial, amb el desenvolupament de sòl industrial en els darrers 25 anys com a element clau per mantenir un nivell d’atur baix. “Estem en la consolidació d’un projecte turístic perfectament visualitzat, amb un prestigi indiscutible”, afirma. En aquest context, Besalú ha estat finalista als premis ‘+ història’ de National Geographic en la categoria de centre històric emmurallat.
