Cercavila, pregó i disfresses: així arrenca el Carnaval d’Olot 2026
La presentació oficial se celebra dissabte al centre de la ciutat amb actes al Casal Marià i un sopar festiu a La Deu
El Carnaval d’Olot 2026 arrencarà aquest dissabte 31 de gener amb una tarda i un vespre d’activitats al centre d’Olot que serviran per presentar el cartell i avançar els principals eixos de la festa. La programació inclou cercavila, pregó i desfilada de disfresses, amb actes oberts al públic en diferents espais de la ciutat.
La primera cita serà a les sis de la tarda, amb la cercavila del Rei i la Reina Carnestoltes, que recorrerà el centre d’Olot des de la plaça del Carme fins al Casal Marià. L’acte marcarà l’inici simbòlic del carnaval i portarà l’ambient festiu als carrers més cèntrics.
A les vuit del vespre, el Casal Marià acollirà la presentació oficial del Carnaval d’Olot 2026. Durant l’acte es donarà a conèixer el cartell oficial, obra de l’il·lustrador Xevi Colomer, i tindrà lloc el pregó del Carnestoltes i la Reina del Carnaval. La conducció de l’acte anirà a càrrec de Guillem Guardiola.
Sopar i desfilada de disfresses
La jornada continuarà a partir de dos quarts de deu del vespre al restaurant La Deu, amb el sopar de presentació i una desfilada de disfresses, que es tancarà amb un final de festa musical. L’organització dels actes va a càrrec de la Penya Els Títots.
Durant la presentació també s'acabarà de donar a conèixer els detalls de la programació completa del Carnaval d’Olot 2026, que se celebrarà els dies 20, 21 i 22 de febrer, amb activitats repartides al llarg de tot el cap de setmana.
