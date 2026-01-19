Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La comissió de salut del Parlament visita el nou campus d'Hipra

La delegació parlamentària coneix de primera mà el model d’innovació de la farmacèutica i la seva contribució estratègica en salut

Visita de la comissió de salut del Parlament a Hipra, divendres passat.

Visita de la comissió de salut del Parlament a Hipra, divendres passat. / Hipra

Redacció

Redacció

Aiguaviva

Una delegació de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya va visitar divendres de la setmana passada el Campus Hipra, ubicat a Aiguaviva, amb l’objectiu de conèixer de primera mà l’activitat de la biotecnològica, la seva aposta per la innovació en salut humana i animal i la seva contribució a l’enfortiment de l’ecosistema sanitari català i europeu.

La delegació va estar encapçalada per Carles Campuzano i Canadés (GP Esquerra Republicana de Catalunya), president de la Comissió, acompanyat de Maite Selva Huertas (GP Junts per Catalunya), secretària; Sara Jaurrieta Guarner (GP Partit dels Socialistes de Catalunya), portaveu, i Eva García Rodríguez (GP Partit Popular de Catalunya).

Durant la visita, els membres de la Comissió van mantenir una trobada amb experts d'Hipra, que va permetre presentar l’evolució de la companyia, la seva estratègia de creixement i la seva ferma aposta per l’enfocament One Health, integrant la salut humana i animal com a palanques clau per afrontar els grans reptes sanitaris globals.

Vacunes i biotecnologia

Al llarg de la jornada, la delegació va conèixer en detall els projectes que Hipra desenvolupa en l’àmbit de les vacunes i la biotecnologia, així com l’activitat de GoodGut, empresa biotecnològica especialitzada en salut digestiva que forma part del grup Hipra. Així mateix, els representants parlamentaris van poder visitar les instal·lacions d’R+D i producció del Campus Hipra, concebut com un espai de referència per a la recerca, el desenvolupament tecnològic i l’atracció de talent altament qualificat.

Des d’Hipra es va posar en valor el paper del Campus com a motor d’innovació, competitivitat i desenvolupament territorial, així com la seva contribució a reforçar l’autonomia estratègica en salut i la capacitat de resposta davant futures emergències sanitàries, en estreta col·laboració amb institucions públiques i privades.

La companyia agraeix l’interès mostrat per la Comissió de Salut i destaca la importància de mantenir un diàleg fluid i constructiu amb els representants institucionals, clau per continuar impulsant un model de creixement basat en el coneixement, la ciència i la col·laboració publicoprivada.

