Els primers efectes de la llevantada ja es deixen notar a Girona amb fort onatge, vent i pluja
Es preveuen precipitacions intenses i continuades que podrien acumular més de 200 litres fins dimarts
Els primers efectes de la llevantada ja es comencen a notar a les comarques de Girona, amb fort onatge, vent i pluja. Les autoritats han activat l’alerta per precipitacions intenses i continuades que podrien acumular més de 200 litres fins dimarts.
De moment, les pluges més destacades s’han registrat fins a les 10 del matí a l’Alt Empordà, amb més de 50 litres a Portbou i 38 litres a Cabanes. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les comarques més afectades seran l’Alt Empordà, la Garrotxa i la Selva.
Aquesta llevantada també ha provocat fort onatge a bona part de l’Alt i Baix Empordà, amb onades que superen els 4 metres. A la boia del Cap de Begur, el pic màxim ha arribat als 4,68 metres a les vuit del matí d’aquest dilluns. El temporal marítim continuarà fins demà, i Protecció Civil recorda extremar les precaucions: no acostar-se a les zones costaneres amb onades fortes i evitar activitats al mar que puguin posar en perill la vida.
El fort onatge ja va motivar que Protecció Civil enviés diumenge missatges d’alerta Es-Alert a fins a 19 municipis costaners de l’Alt i Baix Empordà. A més, el vent ha deixat ratxes importants, com els 70,9 km/h registrats a Portbou, al coll de Belitres.
Nevades al Pirineu
Aquest dilluns també es preveuen nevades significatives al Ripollès, amb acumulacions de més de 20 cm per sobre dels 1.400 metres. Al final de l’episodi, es podrien acumular fins a mig metre a aquesta cota, i més de 80 cm a cotes més altes, especialment neu humida. També s’espera neu al Montseny. Protecció Civil recomana a la ciutadania que circuli per aquestes zones anar amb el vehicle equipat amb cadenes i portar telèfon mòbil carregat, manta, aigua i altres elements d’emergència.
Actuacions i primers efectes
Els municipis de la comarca estan duent a terme actuacions preventives davant la llevantada. A Blanes, Protecció Civil i la Policia Local vigilen miradors, passejos, espigons i sortides de rieres, mentre es tanquen accessos perillosos i es netegen els trams afectats pel temporal. En concret, l’empresa de neteja NORA ha estat netejant mecànicament i manualment els trams del passeig on s’hi havia dipositat sorra i aigua arrossegada per la mar, i es reubicaran les parades del mercat setmanal del Passeig de Mar a una zona menys exposada
A Cadaqués, la riera està tancada als vehicles i el mercat s’ha traslladat a un aparcament menys exposat. A la Jonquera, s’han tancat preventivament tots els accessos al riu per la previsió de pluja i possible crescuda, amb un seguiment constant per part dels serveis municipals. La ciutadania és cridada a actuar amb prudència i respectar les restriccions.
A Figueres, ha caigut un arbre al Parc Bosc i segons ha informat l'ajuntament, s'ha tancat l’accés fins a nou avís.
A Girona ciutat, l’Ajuntament va alertar diumenge que, a causa de les precipitacions, es preveia que el cabal dels rius continués augmentant. Per aquest motiu, es va mantenir tancat l’accés a la llera del riu Ter. Es va recordar quel a gent no s'ha d’acostar als rius i que la Policia farà seguiment de l'increment dels cabals per si calen més actuacions
