ERC alerta del possible impacte de perdre l’Hospital de Campdevànol com a centre de referència al Ripollès
Els republicans avisen que el canvi podria afectar serveis i professionals a l’hospital i incrementar la pressió sobre altres centres
Esquerra Ripollès ha manifestat la seva preocupació pels greus perjudicis que podria comportar per a la comarca i per a la ciutadania que els municipis de la Vall de Camprodon i Sant Joan de les Abadesses passin a tenir l’Hospital Comarcal de la Garrotxa com a centre de referència.
Davant les informacions presentades per la Gerència de l’Hospital de Campdevànol al darrer Consell d’Alcaldies, els republicans alerten que aquesta decisió podria generar un greu precedent de "trencament comarcal i afectar significativament l’atenció sanitària, l’economia local, l’ocupació i la mobilitat de la població". Per aquest motiu, el grup parlamentari d’Esquerra presentarà al Parlament de Catalunya una bateria de preguntes dirigides al departament de Salut per aclarir tots els aspectes relacionats amb la possible reordenació.
"Hi ha massa dubtes sobre les conseqüències"
La secretaria de política municipal d’Esquerra Ripollès, Chantal Pérez, explica que “hi ha massa dubtes sobre les conseqüències que tindria aquesta reordenació en la qualitat i fins i tot la viabilitat de la sanitat pública a la comarca, sense que s’hagi acreditat per part del Govern la necessitat d’aquest canvi”. Pérez també apunta que “la nova reordenació suposaria una pèrdua de més de vuit-mil possibles usuaris de l’hospital de Campdevànol i això podria comportar la pèrdua de professionals, de serveis i conseqüentment de qualitat del servei”.
Els republicans també creuen que simultàniament això podria suposar canvis en els temps de resposta del SEM i podria provocar una saturació a l’Hospital Doctor Trueta, ja que passaria a ser el de referència per a tots aquest nous usuaris. Així mateix, des d’Esquerra recorden que “un gran canvi d’aquest tipus s’ha de fer parlant amb els professionals, amb el consens del territori i sense oblidar que caldrà crear noves línies de transport interurbà per respondre a les necessitats derivades d’aquests canvis”.
Des d’Esquerra Ripollès reiteren el seu compromís amb un model sanitari comarcal fort, proper i equitatiu, que garanteixi la continuïtat assistencial i la viabilitat de l’Hospital de Campdevànol. Així mateix, reclama al Departament de Salut transparència i consens amb la comarca abans de qualsevol decisió que afecti la salut i el benestar dels ciutadans de la comarca i que "es garanteixi que les modificacions es fan per millorar l’atenció sanitària dels ripollesos", cosa que fins ara per als republicans no s’ha demostrat que "els impactes econòmic, laboral i assistencial siguin positius".
