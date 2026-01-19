Girona suma més de 1.000 donacions de sang en només una setmana
La xifra de nous donants recula, ja que en fan falta de més joves que agafin el relleu dels qui ja no poden participar a les campanyes als 70 anys
El Banc de Sang i Teixits (BTS) fa una valoració positiva de la Marató de Donants de Sang 2026, que ha superat les 10.000 aportacions de sang, plasma i plaquetes entre el 8 i el 17 de gener.
Concretament, la xifra total a Catalunya ha sigut de 10.236; això significa que cada dia de la Marató més de mil persones han donat sang o plasma en alguna de les 102 campanyes de donació en autobusos o seus locals arreu del territori, o bé, en un dels 12 centres hospitalaris amb seu fixa del Banc de Sang i Teixits.
En el cas de les comarques gironines, s'han reunit un total de 1.091 donacions; mentre que a Barcelona n'hi ha hagut 6.222; a Tarragona, 2.220 i, a Lleida, 652.
El principal gruix de donants té entre 45 i 65 anys
El 30% de donants que han acudit a alguna de les 102 campanyes localitzades arreu del territori o a un dels 12 hospitals amb seu fixe de donació tenen entre 55 i 65 anys. És el grup més gran de donants, seguit dels qui tenen entre 45 i 55 anys. En aquesta franja d’edat, dels 45 als 65 anys, és on se situen més de la meitat de les persones que donen, és a dir que el col·lectiu de donants més fidels és el que se situa a la franja alta de la piràmide d’edat.
El repte del Banc de Sang i Teixits és rebaixar aquesta mitjana d’edat i aconseguir que donants amb un perfil més jove incorporin la donació com un hàbit de vida habitual.
A la demarcació de Girona, la major part de les persones també es concentren en les franges d’edat mitjana, especialment entre els 45 i els 65 anys, que sumen 611 casos i representen el gruix principal del total. El grup més nombrós és el de 55 a 65 anys, amb 321 persones, seguit del tram de 45 a 54 anys, amb 290. Els joves tenen un pes menor: només 70 persones tenen entre 18 i 24 anys, mentre que el grup de 25 a 34 anys n’agrupa 158. A partir dels 66 anys, el nombre baixa fins a 87 persones, fet que dibuixa un perfil majoritàriament adult de la població a la província de Girona.
Calen més donants nous
Cada any deixen de donar sang unes 35.000 persones, ja sigui perquè compleixen 70 anys o bé perquè alguna malaltia els impedeix continuar donant. És per això que calen nous donants joves que s’incorporin a la donació.
A la demarcació de Girona, durant el període analitzat s’han incorporat 77 nous donants, tots ells de sang, una xifra que representa el 7,1% del total de donants de la província. Tot i que Girona concentra una part rellevant del conjunt de donants, el percentatge de noves incorporacions se situa lleugerament per sota de la mitjana catalana (8,3%). En comparació amb altres territoris, Girona es manté en una franja similar a la de Tarragona (7,8%), però per sota de Lleida (8,3%) i especialment de Barcelona (8,6%), fet que posa de manifest el repte de reforçar la captació de nous donants al territori gironí.
Pel que fa al perfil d’edat dels nous donants a la demarcació de Girona, destaca el pes majoritari de la població jove. Els grups d’entre 18 i 24 anys i de 25 a 34 anys concentren 39 dels 77 nous donants, és a dir, més de la meitat del total. També hi ha una presència rellevant de persones d’entre 35 i 44 anys, amb 15 incorporacions, mentre que el nombre de nous donants disminueix progressivament a partir dels 45 anys. Els majors de 66 anys representen un volum molt reduït, amb només dues noves incorporacions. Aquestes dades evidencien que el relleu generacional és clau per garantir el futur de la donació a les comarques gironines.
