Olot engega les accions del Pla de Barris i confia poder adjudicar la regeneració de les primeres illes enguany
Creen una àrea de conservació i rehabilitació amb la previsió de mobilitzar uns 300 habitatges
Olot engega les accions del Pla de Barris i confia poder adjudicar la regeneració de les primeres illes enguany. L'Ajuntament porta a aprovació del ple el document urbanístic de delimitació i execució del projecte, que consisteix a crear una Àrea de Conservació i Rehabilitació (ACR) que engloba un total de vuit illes on preveuen intervenir. L'arquitecta Itziar González ha explicat que els contactes amb els propietaris de les primeres illes d'actuació ja estan molt avançades i confia que els treballs es puguin adjudicar a finals d'aquest any. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha recordat que la subvenció que ha arribat a través del Pla de Barris ha donat un impuls definitiu a un projecte que transformarà el nucli antic de la població.
