La població de grues hivernants cau dràsticament a causa de la grip aviària
Als Aiguamolls de l’Empordà només s’han registrat uns pocs exemplars durant l’hivern
Moltes de les aus migratòries haurien mort entre Alemanya i França
EFE
El cens nacional de grues (grus grus) realitzat al desembre de 2025 ha comptabilitzat 185.249 exemplars a tot l’Estat, gairebé 48.000 menys que l’any anterior, afectats principalment per la grip aviària a Europa. A Catalunya, només s’han observat aus al delta de l’Ebre i als Aiguamolls de l’Empordà, a Girona.
José Antonio Román, coordinador del Cens Nacional de Grues i membre de l’associació Grus Extremadura, va assenyalar que la mort per grip aviària de més de 40.000 grues, almenys les detectades, és la principal causa de la forta reducció. Segons va indicar, el 95 % de les morts s’han produït entre Alemanya i França, fet que ha tingut un efecte directe en el nombre d’aus que finalment han arribat a les zones tradicionals d’hivernada de la península Ibèrica.
Extremadura continua sent la comunitat amb més grues hivernants, amb 84.777 exemplars, tot i registrar també el descens més important. La segueixen Castella-la Manxa (41.396), Aragó (36.199) i Andalusia (10.265). La resta de comunitats tenen nombres més reduïts: Castella i Lleó 9.061, Navarra 3.193, Comunitat de Madrid 243, Catalunya 75, Comunitat Valenciana 26 i Illes Balears 14.
Per províncies, a Extremadura destaca especialment Badajoz, que concentra 58.127 grues i es consolida com el principal nucli d’hivernada de l’espècie al país.
A Castella-la Manxa, les concentracions més importants s’han registrat a Ciudad Real, amb 20.985 exemplars, dels quals 11.600 es van comptabilitzar al Parc Nacional de les Taules de Daimiel i 8.500 al Parc Nacional de Cabañeros, mentre que a la província de Toledo es van registrar 15.290 exemplars.
A l’Aragó, la província de Saragossa ha estat la més rellevant, amb 29.731 aus censades.
A Andalusia, la província de Còrdova encapçala el recompte amb 4.201 grues, mentre que a Castella i Lleó la importància principal correspon a Salamanca, amb 5.800 exemplars.
La situació a Catalunya
A Catalunya, les grues es reparteixen entre el delta de l’Ebre i els Aiguamolls de l’Empordà, a la província de Girona, on només s’han registrat uns pocs exemplars durant l’hivern.
A la Comunitat Valenciana, el cens ha detectat la presència de grues a l’Albufera de València, a l’embassament del Fondo, així com un petit grup d’aus en pas migratori.
A les Illes Balears, només s’han registrat exemplars hivernants en una localitat de Mallorca i una altra de Menorca.
Pel que fa a la Comunitat de Madrid, les grues observades corresponen exclusivament a aus en migració, sense assentaments d’hivernada.
El coordinador del cens va insistir en la necessitat de millorar els sistemes de seguiment i de vigilància sanitària de l’espècie, tant a l’Estat espanyol com a Europa.
- El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
- La Policia Municipal d'Olot, pionera a Catalunya en participar en un intercanvi formatiu amb la Nacional Francesa
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure'n al 100%»
- Els Mossos xifren en 400 els multireincidents que delinqueixen a la Regió de Girona
- «Jo no volia ser monja, vaig pensar que no aguantaria ni un dia»
- Un assessor de Mazón 45 minuts abans de l’Es Alert: «Hi haurà un munt d'afectats»
- Veïns de Salt ja havien entrat una instància a l'Ajuntament queixant-se dels sorolls de l'autopista