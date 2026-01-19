Predir l'ictus i millorar la pèrdua de visió: impulsen dos projectes gironins per arribar als pacients
Les iniciatives, liderades per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), l’hospital Trueta i la Fundació Salut Empordà, rebran la inversió de 25.000 euros respectivament
Dos projectes gironins d’innovació en salut han estat seleccionats pel seu potencial de transferència per arribar a la pràctica clínica i generar un impacte real en l’atenció sanitària. Es tracta de dues iniciatives liderades, d’una banda, per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) i l’hospital Trueta, i de l’altra, per la Fundació Salut Empordà (FSE), que han estat seleccionades per un comitè extern independent en la segona fase del programa GIR-Innova.
El programa GIR-INNOVA busca impulsar projectes d’innovació que donin resposta a reptes del sistema de salut, facilitant-ne el pas cap a la transferència i la seva aplicació real. El programa s’organitza des de l’Idibgi, en el marc de la seva participació com a unitat de la plataforma estatal d’innovació ITEMAS.
Cadascun dels projectes rebrà un suport extens de la Unitat ITEMAS Girona i accés a serveis d’acompanyament per valor de 25.000 euros respectivament, per poder desenvolupar el full de ruta definit per escalar la seva solució, i avançar cap a fases més properes al mercat o a la pràctica clínica.
Predir l'ictus
D'una banda, el projecte MIRACAS, liderat pel grup de recerca en Patologia Cerebrovascular de l’Idibgi, vinculat a la Unitat d’Ictus de l’Hospital Trueta, aborda un problema de salut de gran impacte: l’ictus. L’ictus és una de les principals causes de mort i discapacitat al món. Aproximadament un 20% dels ictus isquèmics estan causats per una estenosi carotídia, que consisteix en l’obstrucció de les artèries caròtides del coll que porten la sang al cervell. Aquesta obstrucció no dona símptomes fins que produeix l’ictus. Un diagnòstic precoç permetria tractar els pacients abans que presentin l’ictus, facilitant així la seva prevenció.
L’equip treballa en el desenvolupament de biomarcadors moleculars amb un alt potencial diagnòstic per al cribratge no invasiu i precís de l’estenosi carotídia. Així, el projecte MIRACAS busca avançar cap a un diagnòstic precoç, accessible i personalitzat per prevenir l’ictus i les seves conseqüències.
El projecte està liderat per Carme Gubern, investigadora consolidada del grup de Patologia Cerebrovascular de l’Idibgi, grup liderat per Yolanda Silva, que també és la cap del Servei de Neurologia dels Hospitals Trueta i Santa Caterina.
Sospita de pèrdua de visió
Per altra banda, El projecte eVisió-Empordà, liderat per la Fundació Salut Empordà, treballa en la implementació de l’eina eVISIO®, una eina digital de suport a l’atenció oftalmològica de la població desenvolupada pel mateix equip. En la fase actual, es vol implantar aquesta eina per al triatge visual a partir de tests de visió practicats a l’atenció primària a pacients amb pèrdua visual.
Professionals de l’atenció primària han detectat que actualment els manquen eines adequades per a una valoració visual òptima de la ciutadania. Les consultes que arriben per problemes de visió generen un elevat nombre de derivacions innecessàries i una sobrecàrrega pels especialistes de referència, així com un retard diagnòstic significatiu en els problemes visuals dels pacients.
L’eina eVISIO® soluciona el triatge convertint-lo en un procés rigorós i basat en dades, de manera que optimitza el circuit assistencial, permet registrar els resultats, facilita el seguiment dels pacients amb l’especialista de referència i assegura una atenció homogènia arreu del territori. L’eina pot ser utilitzada per professionals tècnics en Cures d'Auxiliar d'Infermeria (TCAI), infermeres o metges de família.
D’aquesta manera, eVISIO® reforça el paper de l’atenció primària com a porta d’entrada resolutiva del sistema de salut. El projecte està liderat per Victor Torres, Responsable d’Innovació de la Fundació Salut Empordà, i Jordi Juvanet, cap d’Oftalmologia de la Fundació Salut Empordà.
- El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
- Els Mossos xifren en 400 els multireincidents que delinqueixen a la Regió de Girona
- Els Mossos de Girona alerten que el narcotràfic involucra cada vegada més empreses legals de la demarcació
- Juanjo Requena: «El president del Girona em va venir a fitxar al menjador de casa»
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Nou conflicte laboral a Torraspapel: la plantilla d’una subcontractada porta la seva empresa als tribunals
- Joventut Badalona-Bàsquet Girona (71-74): Una gran alegria enmig del caos
- Detecten un 'increment sostingut d'avaries recurrents' a les portes automàtiques del Mercat del Lleó de Girona