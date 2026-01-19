Onades de fins a set metres: Protecció Civil envia missatges d’alerta a municipis gironins
Es recomana no fer activitats a l’aire lliure a cotes altes del Pirineu pel risc «molt elevat» d’allau
Germán González
Segueix el temporal de vent, pluja i neu que afecta bona part de les comarques gironines. Davant el risc d’acumulació d’aigua i fort onatge en zones del litoral, Protecció Civil ha enviat alertes al telèfon mòbil per perill a municipis de la costa de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, el Baix Llobregat, el Barcelonès i la Selva. Aquest diumenge ho va fer en localitats de l’Alt i el Baix Empordà. D’aquesta manera, pràcticament tota la costa catalana està afectada per onades que poden ser de quatre metres amb puntes màximes de sis o set, segons ha informat Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
En aquests missatges s’alerta la població que la situació d’inestabilitat meteorològica pot durar fins al dimecres que ve i es recomana no acostar-se a zones inundables, com rieres o barrancs, a més d’espigons i esculleres. Imma Solé, subdirectora operativa de Protecció Civil, ha remarcat que s’han d’evitar desplaçaments innecessaris, i que en cas de fer-se s’ha de tenir més prudència a la carretera, rebaixar la velocitat, adequar la velocitat, adequar la distància de seguretat amb altres vehicles i anar equipats amb prou combustible i bateries carregades.
La llevantada que afecta Catalunya des d’aquest diumenge a la tarda afecta principalment Girona i la costa de Barcelona i Tarragona. Està previst que plogui intensament, per la qual cosa es poden acumular entre 150 i 200 mil·límetres en alguns punts. A més, la neu deixarà entre 40 i 50 centímetres en cotes de 1.400 metres al Pirineu Oriental, tot i que pot quallar en pics de la serra de l’Albera, el Montseny o els Ports. Per això, Solé ha destacat la importància de no fer activitats a l’aire lliure en cotes altes del Pirineu per un risc «molt elevat» d’allau.
Precisament, un esquiador va morir aquest diumenge poc després de ser rescatat després de quedar atrapat per una allau fora de les pistes de l’estació d’esquí de Baqueira Beret. A més, els Mossos d’Esquadra, Pompièrs d’Aran i serveis d’Emergència busquen un segon esquiador que hauria pogut quedar atrapat a l’allau, ja que al barranc de Dossau es van trobar un altre parell d’esquís.
Ratxes de vent
El vent bufarà de component est amb ratxes de 60 i 70 quilòmetres per hora a la Costa Brava i el litoral de Barcelona. Protecció Civil ha posat en alerta els plans d’emergència de l’Inuncat i el Neucat i en pralaerta el Vencat i l’Allaucat, a l’espera de veure com evoluciona la situació meteorològica en les pròximes hores.
També s’està pendent de les crescudes de rius, de l’estat dels pantans i de les acumulacions d’aigua en rieres, rambles i barrancs, ja que els bombers han hagut de rescatar algun cotxe que havia sigut arrossegat per l’aigua a la zona del Maresme aquest diumenge. Per això, Solé demana informar-se de l’estat de les carreteres i de la climatologia abans de circular.
- El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
- Els Mossos xifren en 400 els multireincidents que delinqueixen a la Regió de Girona
- Els Mossos de Girona alerten que el narcotràfic involucra cada vegada més empreses legals de la demarcació
- Juanjo Requena: «El president del Girona em va venir a fitxar al menjador de casa»
- Mor Agustí Ensesa, el millor ambaixador del món del vi
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- La muralla de Tossa, atrapada en un embolic de propietat
- Nou conflicte laboral a Torraspapel: la plantilla d’una subcontractada porta la seva empresa als tribunals