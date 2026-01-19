El PSC presenta al Parlament una proposta per millorar la seguretat viària al Baix Ter
La iniciativa posa el focus en carreteres amb alta sinistralitat i reclama un pla específic amb calendari d’actuacions
Els socialistes han presentat al Parlament de Catalunya una proposta per impulsar actuacions a la xarxa viària del Baix Ter amb l’objectiu de reduir la sinistralitat i millorar la seguretat en diverses carreteres de la zona. La iniciativa posa el focus en vies amb una incidència elevada d’accidents i reclama millores d’acord amb criteris tècnics, la disponibilitat pressupostària i en coordinació amb els ajuntaments afectats.
Segons exposa el grup socialista, les actuacions haurien de prioritzar carreteres com la GI-643 entre Parlavà i Gualta; la GI-641 d’accés a l’Estartit; diversos trams i enllaços de la C-31 a l’entorn de la Tallada d’Empordà i Fontanilles, així com la GI-632 i la GI-642. El PSC assenyala que es tracta d’un àmbit clau tant per a la mobilitat quotidiana com per a l’activitat econòmica i turística de les comarques gironines.
Eixamplar les carreteres
L’alcalde d’Ullà, José López, afirma que “pel volum de trànsit i la importància estratègica que li correspon, la xarxa de carreteres del Baix Ter necessita actuacions per eixamplar les calçades per millorar la seguretat”. En aquest sentit, afegeix que també cal “fer els vorals practicables per a les maniobres de seguretat i per a la circulació de bicicletes”, un ús que, segons destaca, és especialment intens en aquesta zona.
En la mateixa línia, el candidat de Compromís-PSC a Torroella de Montgrí, Jordi Cordón, assegura que es tracta d’un projecte “que ja estava pressupostat per governs anteriors i que mai no s’ha arribat a executar”. Cordón apunta que la proposta presentada al Parlament recull la necessitat d’establir una data d’execució concreta i afirma que els ha arribat “la bona predisposició del Departament de Territori”.
El grup socialista també informa que el Departament de Territori ha programat una reunió durant aquest mes de gener amb els alcaldes del Baix Ter per abordar la situació de la xarxa viària. En aquest context, el diputat Jesús Becerra assenyala que “el grup parlamentari socialista entén la urgència d’aquest projecte i la preocupació que genera en els alcaldes l’endarreriment”. Segons Becerra, la presentació de la proposta de resolució és “un gest” que, conjuntament amb la predisposició del Departament, hauria de servir per impulsar una millora amb impacte en el conjunt de les comarques gironines. La proposta presentada al Parlament inclou l’estudi d’alternatives per reduir el trànsit intern a Torroella de Montgrí i millorar els accessos a l’Estartit, així com l’acabament de les obres pendents de millora a l’eix de la GI-634 entre la N-II i Verges, especialment en el tram entre Sant Jordi Desvalls i Verges.
A més, el text insta el Govern a elaborar un pla específic de seguretat viària al Baix Ter que incorpori una diagnosi actualitzada dels punts negres i dels trams de concentració d’accidents. Aquest pla hauria de definir i calendaritzar actuacions a curt, mitjà i llarg termini orientades, segons el PSC, a reduir de manera efectiva la sinistralitat.
Mentre no s’executin les actuacions estructurals, la iniciativa també proposa reforçar la senyalització, millorar la visibilitat i l’abalisament, adequar marges i vorals, revisar els límits de velocitat i aplicar mesures de pacificació del trànsit als trams més sensibles. Igualment, planteja millorar funcionalment les interseccions i enllaços més conflictius de la C-31 i la GI-632.
