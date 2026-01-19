Puigcerdà amplia l’Aula d’Estudi de l’Escola de Música Issi Fabra
Les obres, que duraran uns dos mesos, volen millorar els espais per a alumnes i docents i facilitar les classes més nombroses dins del centre
Comença l’ampliació de l’escola de música. L’Escola Municipal de Música Issi Fabra de Puigcerdà guanyarà un espai més ampli i diàfan pensat per l’aprenentatge musical, amb l’objectiu de reduir desplaçaments i millorar la distribució de l’alumnat.
L’Aula d’Estudi de l’EMMIF s’ampliarà per adaptar-se al creixement de l’escola i a la demanda de les classes. Els treballs, previstos per uns dos mesos, permetran que els professors i alumnes disposin d’un entorn més còmode i funcional.
La reforma inclou un disseny pensat per a classes més grans dins del mateix centre, evitant que l’alumnat hagi de desplaçar-se a altres espais i reforçant la cohesió de l’activitat educativa.
Coordinació municipal
Els Serveis Tècnics i la Brigada Municipal coordinen les obres juntament amb altres àrees del consistori, que han treballat de manera conjunta per fer possible l’ampliació.
Segons fonts municipals, aquesta actuació reflecteix el compromís amb l’educació pública i el foment de la formació musical a la vila, aportant millores que beneficiaran directament alumnes i docents.
