20 de gener de tempestes: sis anys després, Harry recorda Gloria
La llevantada colpeja Girona amb pluges i onades intenses, rememorant la històrica del 2020 per precipitacions i destrosses
El temporal Harry, que afecta la província de Girona des de dilluns, ha deixat precipitacions molt intenses en menys de 24 hores, amb punts del Baix Empordà que acumulen prop de 200 litres. Destaquen registres com 173 litres a Palamós-la Fosca, 169,2 litres a Palafrugell i més de 200 litres a Llafranc, Tamariu i Calella de Palafrugell fins a les dotze del migdia d’aquest dimarts.
A la Costa Brava, les onades han fregat els 9 metres a la boia del Cap de Begur, amb un pic màxim de 10 metres a primera hora del matí. Pel que fa als pantans, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) havia augmentat els desembassaments de Sau, Susqueda i Darnius Boadella cinc dies abans del temporal, quan els embassaments es trobaven al voltant del 90%, en previsió de l’episodi de pluges.
En comparació, durant el temporal Gloria de gener de 2020, els pantans es van desembassar en ple temporal, incrementant els cabals a l’Alt Ter i a zones baixes, sumant-se als efectes de les fortes precipitacions i del vent persistent. Gloria va ser un episodi històric a les comarques gironines, amb grans destrosses: ponts i carreteres inundats, camps inundats, rius desbordats, neu a cotes altes i un onatge que va afectar els passejos marítims de la Costa Brava. Entre el 19 i el 23 de gener, la precipitació acumulada va superar els 400 litres al Montseny i punts de la Garrotxa, amb un màxim de 516 litres a Lliurona (Alt Empordà). La nevada va deixar fins a 150 cm de neu nova als cims del Ripollès, i el vent de gregal va bufar amb força persistent, amb ratxes superiors als 70 km/h a gran part del país. El temporal marítim va generar onades de fins a 7 metres, amb afectacions sense precedents a alguns trams del litoral.
Curiosament, ambdues llevantades han coincidit amb dates similars del calendari: Harry afecta les comarques gironines el 20 de gener de 2026, mentre que Gloria va afectar Catalunya entre el 19 i el 23 de gener de 2020.
Pel que fa al Harry, caldrà veure si acaba generant conseqüències similars, ja que aquest dimarts està complicant la situació a les comarques gironines i deixant moltes incidències que es valoraran per municipis durant les pròximes hores. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la baixa Harry ja comença a allunyar-se del territori català, tot i que encara es poden registrar ruixats intensos i ratxes de vent puntualment fortes. Durant la tarda, es preveu que el temporal minvi progressivament, amb una disminució gradual de la pluja i de la força del vent.
Subscriu-te per seguir llegint
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Mor Agustí Ensesa, el millor ambaixador del món del vi
- Els primers efectes de la llevantada ja es deixen notar a Girona amb fort onatge, vent i pluja
- La muralla de Tossa, atrapada en un embolic de propietat
- Si veus això en un bar, no demanis mai cafè, podria ser un risc greu per a la salut
- Incendi a la guingueta del Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners
- Figueres, Girona i Olot, entre els municipis catalans amb més incendis de contenidors
- Un assessor de Mazón 45 minuts abans de l’Es Alert: «Hi haurà un munt d'afectats»