Arbres caiguts i cotxes arrossegats per rieres, principals serveis dels Bombers per a la Regió de Girona
A les nou del matí tenien 120 actuacions obertes arran de la forta llevantada
Els serveis d’emergències de les comarques gironines van de bòlit pels efectes de la llevantada.
Les crescudes de rieres i rius a causa de les darreres pluges han provocat algunes inundacions, però la principal activitat dels Bombers, segons asseguren, és la retirada d’arbres caiguts i de vehicles arrossegats per la força de l’aigua a les rieres.
Un d’aquests augments sobtats de cabal ha motivat, precisament, la recerca d’un home a Palau-sator, que ha alertat que estava sent arrossegat riera avall a l’interior del seu vehicle.
A les nou del matí, els Bombers tenien 120 serveis oberts, tots a la demarcació de Girona, pels efectes de la llevantada. El dispositiu que concentra més esforços és el de la recerca del desaparegut, però els efectius estan desplegats en molts municipis. Precisament, arran de la simultaneïtat de serveis, s’ha reforçat el dispositiu operatiu dels Bombers a la Regió d’Emergències (RE) de Girona.
S’hi han desplaçat vehicles i personal d’altres regions a diferents parcs: tres al de Girona procedents de la RE Metropolitana Sud, tres al de Maçanet de la Selva de la RE Centre, i la unitat dels GRAE subaquàtics també s’ha reforçat a Calonge.
Les policies locals, vigilants municipals, guàrdies municipals i associacions de protecció civil també actuen a la majoria de municipis, tant de manera preventiva com activa, per evitar que hi hagi problemes greus derivats dels efectes d’aquest temporal.
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Mor Agustí Ensesa, el millor ambaixador del món del vi
- Els primers efectes de la llevantada ja es deixen notar a Girona amb fort onatge, vent i pluja
- La muralla de Tossa, atrapada en un embolic de propietat
- Si veus això en un bar, no demanis mai cafè, podria ser un risc greu per a la salut
- Incendi a la guingueta del Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners
- Figueres, Girona i Olot, entre els municipis catalans amb més incendis de contenidors
- Un assessor de Mazón 45 minuts abans de l’Es Alert: «Hi haurà un munt d'afectats»