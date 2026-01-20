El cabal del Fluvià se situa als 133 centímetres cúbics i Olot activa el pla d’emergències
L’Ajuntament tanca passeres i zones inundables per prevenir riscos i demana precaució
L’Ajuntament d’Olot ha activat el Pla Duprocim i el protocol municipal per pluges intenses arran de l’episodi de precipitacions que afecta el conjunt de Catalunya. Amb el riu Fluvià a 133 cm de cabal, el consistori ha acordat el tancament de passeres i restriccions de mobilitat per garantir la seguretat a la ciutat.
El Comitè d’Emergències Municipal d’Olot s’ha reunit aquest dimarts al matí per analitzar l’evolució de l’episodi de pluges, revisar les actuacions ja dutes a terme i avaluar possibles afectacions a la mobilitat i a la seguretat ciutadana. A la trobada hi han participat l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós; el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona; el cap de la Policia Municipal d’Olot, Ignasi López, i la tècnica de Protecció Civil, Isabel Mundet.
Segons les dades facilitades pel consistori, el cabal del riu Fluvià se situa actualment als 133 centímetres. A causa de la llevantada, des de dilluns s’ha restringit l’accés a diverses passeres i s’ha prohibit l’estacionament en aparcaments ubicats en zones potencialment inundables, com a mesura preventiva.
En el cas de la riera de Riudaura, s’ha prohibit l’accés al gual de Can Mali i al gual del restaurant l’Arengada. Pel que fa al riu Fluvià, tampoc es permet l’accés a la passera de la Font de la Gruta ni a la passera del molí de la Torre, al barri de les Tries.
L’Ajuntament manté un seguiment continu de l’evolució del nivell dels rius i de possibles incidències a la via pública, i no descarta adoptar noves mesures si la situació meteorològica empitjora o es detecten riscos afegits.
Recomanacions de seguretat
El consistori demana a la població que segueixi les recomanacions de Protecció Civil, especialment no travessar ni acostar-se a rius, rieres, barrancs o zones inundables, no aparcar a les seves proximitats i respectar els tancaments i restriccions d’accés.
També es recomana extremar les precaucions en els desplaçaments, informar-se prèviament de l’estat del trànsit i de les carreteres i, si és possible, evitar desplaçaments innecessaris. En cas que entri aigua als habitatges, s’aconsella dirigir-se a zones elevades i trucar al telèfon d’emergències 112.
Finalment, l’Ajuntament recorda la importància de mantenir-se informat pels canals oficials i d’extremar la prudència en les activitats a l’aire lliure mentre duri l’episodi de pluges intenses.
