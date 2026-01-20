Caos en l'examen MIR: "Comences a preparar-te des de batxillerat i quan arriba el moment encara t'ho posen més difícil"
Denuncien irregularitats en la gestió del procés per part del Ministeri de Sanitat, com ara retards i l'eliminació de seus de la prova que es farà dissabte vinent
Quan falten pocs dies per una nova edició de l’examen MIR, previst per a aquest dissabte 24 de gener, el procés viu una de les crisis més greus dels darrers anys. Retards acumulats, incompliments de terminis, fallades informàtiques, reducció de seus i dubtes sobre la validesa del procediment han situat el Ministeri de Sanitat al centre de les crítiques.
La situació afecta els més de 16.000 aspirants de tot l’Estat, entre els quals hi ha 108 estudiants de la Universitat de Girona (UdG), que afronten la prova en un clima d’incertesa i malestar. La xifra total supera les 35.000 persones si es tenen en compte la resta de proves de Formació Sanitària Especialitzada (FSE), entre les quals hi ha infermeria o farmàcia entre d'altres.
Les irregularitats es van iniciar ja amb la convocatòria. L’ordre ministerial que regula l’oferta de places de Formació Sanitària Especialitzada fixava uns terminis que no s’han complert: la publicació de les llistes d’admesos i exclosos es va fer fora de temps, el període de reclamacions va coincidir amb les festes de Nadal i la comissió qualificadora no es va constituir quan corresponia. A més, tot i que el Ministeri s’havia compromès a publicar les llistes definitives el 7 de gener, aquestes no es van fer públiques fins divendres passat, quan només faltava una setmana per a l’examen.
A això s’hi afegeixen nombrosos problemes informàtics. Milers d’aspirants denuncien errors en la valoració del seu expedient acadèmic i dificultats per corregir-los dins dels terminis establerts. Segons estimacions de col·lectius professionals, fins a 10.000 candidats asseguren que el seu barem ha estat mal calculat. Tot i aparèixer com a no admesos, alguns d’ells podran presentar-se igualment a l’examen i reclamar posteriorment, fet que incrementa encara més la sensació de desordre.
Reducció de seus
Un altre dels punts més controvertits és la reducció de seus d’examen. En el cas de Catalunya, Girona ha perdut la seva seu, que no s’ha recuperat, de manera que Barcelona esdevé l’única ciutat on es fa la prova. Això ha obligat a concentrar milers d'estudiants de tot Catalunya en dues facultats, una situació que contrasta amb el funcionament d’anys anteriors. «A Girona estàvem molt bé. Tenir la seu aquí facilitava molt les coses», lamenta Noelia Perálvarez, exalumna de la UdG, que va acabar sisè de Medicina el juny passat i que va ser delegada i membre de la junta de la facultat.
Perálvarez descriu la situació com «com si fos una pel·lícula» i admet que el clima d’incertesa ha estat molt dur per als aspirants. «Comences a preparar-te des de batxillerat, són sis anys de carrera, i quan arriba el moment decisiu t’ho posen encara més difícil», afirma. Segons explica, els rumors sobre possibles canvis de data, amplificats a les xarxes socials, han generat encara més angoixa: «Entraves a Twitter i tothom parlava de canvis. Estudies sense saber què passarà».
La crisi també ha arribat a l’elaboració de l’examen. El comitè encarregat de redactar les preguntes va dimitir aquest estiu per desacords econòmics, després que es plantegés reduir encara més la compensació que rebien. Aquesta situació ha generat dubtes sobre com s’ha confeccionat finalment l’examen, fet que incrementa la desconfiança entre els aspirants.
"Gestió negligent"
Des del sindicat mèdic CESM, el seu secretari general, Víctor Pedrera, assegura que no es tracta d’errors puntuals sinó d’«una cadena de decisions errònies» i denuncia una gestió «clarament negligent» del Ministeri. En la mateixa línia, la portaveu de Sanitat del PP al Congrés, Elvira Velasco, ha qualificat la convocatòria d’«absolutament irregular» i ha denunciat l’incompliment reiterat de l’ordre ministerial, inclosa la supressió de seus com la de Girona.
Malgrat tot, l’examen es manté, de moment, per a aquest dissabte. Un examen que concentra el 90% de la nota final, mentre que l’expedient acadèmic només pesa un 10%, un fet que molts estudiants consideren injust. «És massa jugar-s’ho tot en un sol dia. Pots haver estudiat moltíssim i que la sort et jugui una mala passada», conclou Perálvarez.
