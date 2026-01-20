Els Bombers fixen els trams finals dels rius Daró i Ter com a principals zones de risc a Girona
Els serveis d'emergències anuncien que l'Onyar ha perdut cabal i el perill ha disminuït a la ciutat
Els Bombers posen el focus d'emergències a la demarcació de Girona en els trams finals dels rius Daró i Ter. Es tracta d'una zona molt planera del Baix Empordà on els rius acumulen tota l'aigua de pluja recollida al llarg del curs fluvial però que al mateix temps "el mar està crescut i fa de tap" en les seves desembocadures. Per això demanen a la població d'aquest territori que eviti desplaçaments innecessaris. Per contra, l'aturada de pluges ha fet que la situació del riu Onyar en el tram de la ciutat de Girona sigui menys preocupant que al migdia. Al llarg d'aquest dimarts, els Bombers han fet més d'un miler d'actuacions a tot Catalunya, la meitat d'elles a les comarques de Girona.
"Les dues pròximes hores seran clau", així detallava la situació que es viu al Baix Empordà el cap de la Regió d'Emergències a Girona, Jordi Martín, en una atenció als mitjans a les sis de la tarda. En aquestes dues hores els rius Daró i Ter són els que poden tensionar més la situació en aquesta comarca. El motiu és doble: per un costat hi ha tota l'acumulació de la pluja i la desembocadura de rius i rieres que acumula el riu al llarg de tot el curs. Per l'altre costat hi ha "un mar crescut" per la llevantada i això fa que aquests dos rius no puguin desembocar amb tanta facilitat al mar.
A més, la zona del tram final dels dos rius se situa en una plana i això podria provocar que es desbordi en algun punt. Martín ha destacat que "no hi ha carreteres principals però sí que n'hi ha moltes de secundàries" que podrien veure's afectades.
De fet, a Verges ja han tallat el pont de la C-252 perquè el riu Ter ha començat a sobreeixirr pels laterals. A les set de la tarda aquest riu acumulava 716 m3/s a Colomers, uns quilòmetres abans d'arribar a Verges. La situació del riu Daró tampoc és gaire millor. A la Bisbal d'Empordà, aquest riu transportava 270 m3/s i el cabal augmentava fins als 297 a Serra de Daró, just abans de desembocar al riu Ter.
A Torroella de Montgrí, la situació també és crítica. El riu Ter transporta 1.235 m3/s segons dades de l'estació de l'ACA. Habitualment, aquest riu porta 86,9 metres cúbics per segon en aquest mateix tram. Tot i això, les gràfiques mostren una lleugera davallada del cabal des de mitja tarda.
L'Onyar s'estabilitza
El riu Onyar ja ha sortit de la zona de perill des de mitja tarda. Els Bombers han explicat que si bé "era una zona de risc" a mig matí, les pluges han afluixat i això ha permès que el volum d'aigua que transporta el riu en el seu transcurs per Girona hagi afluixat moderadament. De tota manera, el volum d'aigua segueix essent alt amb 247 m3/s.
Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Girona han assegurat que la ciutat "reprendrà la normalitat" aquest dimecres. En un comunicat, el consistori ha anunciat que es reprendran les classes i tota l'activitat que s'havia cancel·lat aquest dimarts per precaució del temporal. De tota manera, fan una crida a mantenir-se allunyats de pous, rieres i les lleres dels rius. A més, mantindran el Palau Firal obert fins al dimecres al matí.
Jordi Martín també ha destacat la situació de perill que hi ha a l'Alt Empordà, sobretot en els punts propers a la serra de l'Albera, per l'increment d'aigua que tenen els rius i rieres de la zona. A més, el cap de la Regió d'Emergències ha destacat que en aquesta zona hi ha molts passos sobre el riu que poden convertir-se en tot un perill quan el cabal augmenta com avui. Per això demana extremar la prudència i reduir al màxim tots els desplaçaments.
Mig miler d'actuacions a Girona
Al llarg d'aquest dimarts, els Bombers han fet 1.100 actuacions i més de mig miler han estat a la demarcació de Girona. Això implica que el territori ha estat on més ha afectat la llevantada que ja abandona la demarcació. Malgrat tot, Jordi Martín assegura que en la majoria de casos han estat "serveis preventius" per comprovar o supervisar situacions al territori.
Els Bombers només han actuat en una vintena de casos per "persones en situació de risc" com ara persones que havien passat per rieres amb el cabal massa alt. De tots aquests serveis, l'inspector cap ha recordat que encara hi ha activa la recerca d'una persona a Palau-Sator perquè se l'ha emportat amb el cotxe una riera. De moment, utilitzaran drons durant la nit per intentar localitzar el vehicle i posteriorment, buscar la víctima. Malgrat tot, explica que tornaran a dedicar-hi el màxim d'efectius possibles una vegada la situació millori perquè ara per ara hi ha massa risc per a l'elevat volum d'aigua que hi ha. "Quan puguem, reprendrem totes les activitats", ha conclòs Jordi Martín.
