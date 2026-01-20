Hipra reforça l'expansió internacional amb noves vacunes al mercat avícola dels Estats Units
La companyia s'alia amb Elanco per introduir dos nous vaccins contra el metapneumovirus aviar, una malaltia altament contagiosa que genera importants pèrdues econòmiques al sector
Hipra i Elanco Animal Health han segellat una aliança estratègica per introduir dues vacunes contra el metapneumovirus aviar (aMPV) al mercat avícola dels Estats Units, oferint als avicultors noves eines per prevenir i controlar aquesta malaltia respiratòria altament contagiosa. D'aquesta manera, la farmacèutica gironina entra per primer cop al mecat avícola d'aquest país.
El metapneumovirus aviar afecta principalment els galls d'indi, tot i que també són susceptibles al virus els pollastres d’engreix, així com les aus ponedores i reproductores. Es calcula que entre el 60% i el 80 % dels ramats comercials de galls d'indi dels Estats Units poden veure’s afectats per aquesta patologia, que comporta importants costos productius i econòmics.
Les vacunes RESPIVAC® aMPV i HIPRAVIAR® TRT, desenvolupades i fabricades per Hipra, es van introduir a principis de 2025 en explotacions seleccionades mitjançant una llicència d’importació d’emergència, en el marc d’assajos de camp. Els resultats han mostrat una millora significativa en la salut i el rendiment de les aus vacunades en comparació amb l’any anterior.
«El metapneumovirus aviari ha provocat pèrdues devastadores per a molts avicultors», afirma Scott Gustin, responsable tècnic d’avicultura als Estats Units d’Elanco Animal Health. «Els subtipus d’aMPV eren aliens als Estats Units i, després de la seva ràpida propagació de costa a costa, va quedar clar que la bioseguretat per si sola no era suficient. La vacunació s’ha convertit en una eina clau per reduir l’impacte d’aquesta malaltia».
L’aMPV es transmet a través del sistema respiratori i, tot i que certes pràctiques de maneig i ventilació poden ajudar a minimitzar-ne els efectes, la vacunació continua sent l’eina més eficaç per al seu control.
Èxit fora dels Estats Units
«La vacunació contra l’aMPV fa anys que s’utilitza amb èxit fora dels Estats Units, i estem observant resultats igualment positius en els nostres assajos de camp al país», assenyala Martina Dardi, responsable tècnica global d’avicultura d’Hipra. «L’experiència global d’Hipra en el control d’aquest virus, combinada amb el rendiment provat d’ambdues vacunes, facilita la definició i implementació de plans de vacunació ja validats a escala internacional».
RESPIVAC® aMPV és una vacuna viva atenuada basada en el subtipus B, que ofereix protecció creuada davant del subtipus A, i està indicada per a pollastres d’engreix, ponedores i reproductores. Es pot administrar a la incubadora, a la granja o durant la posta, mitjançant polvorització o a través de l’aigua de beguda. HIPRAVIAR® TRT, per la seva banda, és una vacuna inactivada, també basada en el subtipus B, i és l’única del mercat amb el mateix subtipus, origen i soca que la vacuna viva, fet que garanteix una protecció més duradora.
«La col·laboració amb Hipra ha estat fluida i molt alineada, cosa que ens ha permès donar suport sobre el terreny i garantir un subministrament constant», destaca Gustin. «El resultat són dues solucions sòlides per ajudar els avicultors nord-americans a gestionar l’aMPV».
Consolidació internacional
Per a Hipra, aquest acord representa un pas endavant en la seva estratègia de creixement i consolidació internacional. «Confiem plenament en Elanco com a soci estratègic ideal, gràcies al seu profund coneixement del mercat nord-americà i del sector avícola», afirma Xavier De Paz, Director de Màrqueting Animal Health. «Aquesta aliança ens permet oferir les nostres solucions de manera eficient i alineada amb les necessitats del mercat».
L’acord reforça el posicionament d’Hipra com a "actor clau en l’àmbit global de la prevenció veterinària i evidencia el seu compromís amb la salut animal i amb el desenvolupament d’aliances estratègiques a llarg termini".
