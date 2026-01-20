Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
llevantada Gironariu Onyardesaparegut Palau-satorPare PelegríEntrevista Jota
instagramlinkedin

Interrompuda tota l'R11 per impossibilitat de circulació a causa de la caiguda d'un arbre a les vies

S'activa un servei alternatiu per carretera entre Maçanet de la Selva i Figueres

Un tren de la línia R11 en una imatge d'arxiu

Un tren de la línia R11 en una imatge d'arxiu

ACN

ACN

La línia R11 s'ha hagut d'interrompre en tot el tram per impossibilitat de circulació a causa de la caiguda d'un arbre a la zona de vies, segons ha explicat Renfe. Excepcionalment, el servei acaba a Figueres, perquè no es pot circular ni amb el tren ni per carretera. Els viatgers s'encaminen als trens de la línia R1 fins a Maçanet-Massanes per enllaçar amb un servei alternatiu per carretera establert en aquest punt per cobrir el tram Maçanet-Figueres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents