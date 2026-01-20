Interrompuda tota l'R11 per impossibilitat de circulació a causa de la caiguda d'un arbre a les vies
S'activa un servei alternatiu per carretera entre Maçanet de la Selva i Figueres
La línia R11 s'ha hagut d'interrompre en tot el tram per impossibilitat de circulació a causa de la caiguda d'un arbre a la zona de vies, segons ha explicat Renfe. Excepcionalment, el servei acaba a Figueres, perquè no es pot circular ni amb el tren ni per carretera. Els viatgers s'encaminen als trens de la línia R1 fins a Maçanet-Massanes per enllaçar amb un servei alternatiu per carretera establert en aquest punt per cobrir el tram Maçanet-Figueres.
