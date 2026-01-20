Les pluges desborden l'estany de Banyoles
El nivell de l'aigua ha superat els trenta centímetres per sobre de la cota zero
La llevantada i el temporal de pluges considerables té afectes arreu de les comarques gironines i això ha fet que aquest dimarts es desbordés l'estany de Banyoles en alguns punts de les voreres. El migdia, el nivell de l'aigua era de 34 centímetres per sobre de la cota zero, amb una crescuda d'uns trenta centímetres respecte al passat cap de setmana.
Segons dades del Meteocat, Banyoles va acumular aquest dilluns 79,5 litres per metre quadrat de pluja i al llarg d'aquest dimarts ja en suma més de setanta. L'alcalde, Miquel Noguer, ha indicat aquest matí a xarxes socials que des de dissabte s'havien acumulat 140 litres per metre quadrat i que "la previsió" era arribar a uns 170 aquest dimarts a la nit.
Tanmateix, això no representa cap perill per la població, ja que les zones on ha desbordat l'estany es troben perimetrades i controlades. A més, les comportes de buidatge de l'aigua ja es van controlar abans de l'inici de la llevantada, i s'ha continuat fent durant l'episodi de pluges, fet que ha permès el control total del nivell de l'aigua de l'estany.
Feina feta amb previsió
Davant la previsió per l'episodi de pluges, l'alcalde ha comunicat que "divendres es va baixar fins als menys tres centímetres". En tot cas, ha reconegut que "va entrant aigua, no només la que plou sinó la que baixa de les rieres".
La publicació de l'alcalde ha estat abans que desbordés l'estany, però tot i així ha insistit que, a part dels regs, els dos col·lectors estan oberts, i "està sortint tota l'aigua que pot sortir de l'estany". En tot cas, ha confessat que "és més important la que entra que la que surt" i que "l'estany va pujant". De fet, ha donat xifres, indicant aquests menys tres centímetres de divendres, que aquest dilluns ja eren cinc centímetres positius. Aquest dimarts a les nou del matí ja havia crescut fins als 17 centímetres i a les 10:30 n'eren 21. Finalment, cap al migdia, l'estany ha desbordat.
El fet que l'estany de Banyoles vessi és esporàdic, tot i que ha passat en anteriors ocasions. Per exemple, les pluges continuades durant diversos dies del març de l'any passat també van fer desbordar l'estany igual, que pel temporal Glòria de principis 2020.
