La llevantada afecta una vintena de carreteres per pluja i una desena per neu
Els Bombers han fet més de 1.200 serveis des de l'inici de l'episodi, 60 entre les 4 i les 6 de la tarda
La llevantada afecta una vintena de carreteres per la pluja i una desena més per la neu. Les primeres se situen a les comarques gironines, especialment entre l'Alt i el Baix Empordà, i les segones a les comarques de muntanya, tant al vessant oriental com a l'occidental del Pirineu. És una de les conseqüències més destacades d'un temporal que ha obligat els Bombers a fer 1.202 serveis des de l'inici de l'episodi, una seixantena dels quals entre les 4 i les 6 d'aquest dimarts a la tarda. La regió de Girona és la que ha concentrat més activitat, amb 538 actuacions. La més destacada és la que es duu a terme a Palau-sator on des del matí es busca un home que hauria estat arrossegat amb el cotxe per la riera Nova.
El dispositiu de recerca inclou dotacions terrestres, efectius dels submarinistes del GRAE amb la barca, i l'equip de drons de la Unitat de Mitjans Aeris que també ha desplaçat un helicòpter que ha sobrevolat la zona. S'ha fet sondatge des del darrer punt d'albirament, a Mas Roure, fins a 200 metres més avall.
També s'ha revisat, per terra, i per aire amb els drons, la llera fins a la C-31 on hi ha una zona molt espessa de canyissar. Per les condicions d'alçada i velocitat de l'aigua s'ha hagut d'aturar l'actuació per terra per garantir la seguretat dels efectius. A la tarda s'ha revisat zones puntuals de la llera i s'ha sobrevolat la zona amb drons i l'helicòpter.
D'altra banda, la majoria de serveis han estat per atendre incidències per arbres, murs entre finques o elements de la via pública caiguts, revisió de baixos, garatges, soterranis i carreteres inundades, esllavissades, esvorancs, goteres en cases i seguiment de rieres desbordades. A Viladecavalls, per exemple, s'ha retirat un arbre que ha caigut sobre la catenària del tren, també s'ha treballat en un esgotament d'aigua al teatre municipal de Girona i a Sant Feliu de Guíxols ha caigut un mur
A banda dels 534 de les comarques gironines se n'han fet 298 a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord, 120 a la de Lleida, 94 a la Metropolitana Sud, 83 a la de Tarragona, 68 a la Centre i 5 a la de les Terres de l'Ebre.
Pel que fa al telèfon d’emergències 112 ha rebut més de 2.000 trucades en aquest episodi (2.174), la majoria de les quals aquest matí. El gruix de trucades del temporal s’ha centrat al Baix Empordà (290) i Maresme (207).
