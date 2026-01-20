Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Congrés de Benestar Emocionalaccident tren Còrdovallevantada GironaAbonament de trenHeliport Lloret de Mar
instagramlinkedin

En Directe

La llevantada en directe: Protecció Civil envia una alerta per risc d'inundacions a l'Empordà, Selva i Gironès

Segueix l'última hora de l'episodi de pluges i temporal que afecta les comarques gironines i la resta de Catalunya aquest dimarts

Se suspenen les classes, activitats esportives i serveis socials

Vídeo: Així baixa el Daró al seu pas per La Bisbal

Vídeo: Així baixa el Daró al seu pas per La Bisbal

Redacció

Laia Bodro Colomer

ACN

Girona

Una nova llevantada està assolant bona part de Catalunya i en especial les comarques gironines aquest dimarts. Onades de sis metres i registres de més de 100 litres a l'Empordà han provocat que Protecció Civil enviï una ES-Alert per risc d'inundacions a l'Empordà, Selva i Gironès. També s'han suspès les classes, activitats esportives i serveis socials durant tot el dia.

DIARI DE GIRONA obre un fil informatiu per seguir les últimes afectacions i novetats sobre el temporal que travessa les comarques gironines.

Actualitzar
Veure més

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents