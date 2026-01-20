En Directe
La llevantada en directe: Protecció Civil envia una alerta per risc d'inundacions a l'Empordà, Selva i Gironès
Segueix l'última hora de l'episodi de pluges i temporal que afecta les comarques gironines i la resta de Catalunya aquest dimarts
Se suspenen les classes, activitats esportives i serveis socials
Una nova llevantada està assolant bona part de Catalunya i en especial les comarques gironines aquest dimarts. Onades de sis metres i registres de més de 100 litres a l'Empordà han provocat que Protecció Civil enviï una ES-Alert per risc d'inundacions a l'Empordà, Selva i Gironès. També s'han suspès les classes, activitats esportives i serveis socials durant tot el dia.
DIARI DE GIRONA obre un fil informatiu per seguir les últimes afectacions i novetats sobre el temporal que travessa les comarques gironines.
Més de 100 avisos als Bombers a les comarques gironines
Els Bombers han atès 108 avisos a les comarques gironines des de l'inici de la llevantada.
Amb els d'aquesta nit, els Bombers sumen ja 557 avisos atesos des de l'inici de l'episodi. La majoria dels avisos han estat a la regió metropolitana nord amb 162, seguida de la de Girona (108), Lleida (99), Tarragona (72), la metropolitana sud (71) i la de les Terres de l'Ebre (4). Pel que fa aquesta nit, ha rebut 98 avisos des de les 22 h fins a les 7 h per la llevantada.
Els Bombers reforcen el dispositiu operatiu a Girona
El cos ha reforçat el dispositiu operatiu a la regió d'emergències de Girona amb el trasllat de vehicles d'altres regions d'emergència. Concretament, tres vehicles de la regió metropolitana sud han anat a Girona, tres de la central s'han traslladat a Maçanet de la Selva i una unitat GRAE subaquàtica s'ha reforçat a Calonge.
Les imatges de l'Onyar ben ple al seu pas per Girona
L'Onyar baixa ben ple al seu pas per Girona
El riu Galligants també baixa ple
El riu Galligants també està al límit del seu cabal, baixant ple des de Sant Daniel.
Tallat el pont vell de la Creueta, la carretera Sant Feliu i el carrer Riera de Can Camaret a Girona per la llevantada
La llevantada ha fet que es tanqui el pont vell de la Creueta, la carretera de Sant Feliu, a l'altura del cementiri, i el carrer de la Riera de Can Camaret, segons ha informat en un avís l'Ajuntament de Girona. Després de l'enviament d'una alerta als mòbils per risc de desbordaments de rius i inundacions, el consistori gironí remarca que en les darreres hores han caigut més de 100 l/m² i el cabal dels rius, especialment l'Onyar, ha augmentat molt. És per això que es demana no acostar-se als rius ni a les lleres. Es recomana evitar desplaçaments innecessaris i s'ha suspès tota l'activitat escolar, esportiva i de serveis socials.
Setanta-cinc litres en 7 hores a Palafrugell
Entre la mitjanit i les 7 del matí han caigut 75 litres a Palafrugell, 62 a Castell d’Aro i 61 a Roses i Torroella de Montgrí, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.
A més, el vent de gregal s’ha reforçat i s’han registrat ratxes de 87 km/h a Portbou i 78 a Barcelona. Durant la tarda, el vent afluixarà.
El Daró al seu pas per la Bisbal i l’Onyar a Girona registren cabals molt alts
El riu Daró al seu pas per la Bisbal de l’Empordà i l’Onyar a Girona registren ja cabals molt alts mentre continua plovent a la zona. En concret, el cabal del Daró a la Bisbal és de més de 500 m3 per segon, i de 191 a Serra de Daró. L’Onyar s’apropa als 300 m3 per segon a Girona.
També van molt plens la Tordera a Fogars de la Selva, amb 230, i el Manol a Santa Llogaia d’Àlguema, amb 75 m3 per segon. El Servei Català de Trànsit ha informat que es troben tallades per inundacions les carreteres C-252 entre Vilabertran i Peralada, la GI-644 a Forallac i la GIV-6546 a Palafrugell. Aquesta matinada i matí, la baixa està més activa i més a prop que en tot l’episodi.
Suspenen les activitats escolars i esportives
S'han suspès les activitats escolars, esportives i serveis socials a l'Alt i Baix Empordà, Selva i Gironès aquest dimarts. La UdG també ha suspès l'activitat acadèmica, exàmens, classes i recomana el teletreball sempre que sigui possible.
Protecció Civil envia una Es-Alert a Alt i Baix Empordà, Selva i Gironès
Quan passaven pocs minuts de les 7 del matí, Protecció Civil ha enviat una ES-Alert per risc d'inundacions per desbordaments de rius a l'Alt i Baix Empordà, Selva i Gironès. Recomana evitar desplaçaments fins a les 5 de la tarda i que s'evitin lleres de rius i soterranis.
En cap dels serveis s'han produït danys personals i la majoria han estat per arbres o murs caiguts o esllavissades.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut, en els quatre dies de temporal i fins a les onze de la nit d'aquest dilluns, un total de 905 trucades vinculades a 600 incidents, la majoria des del Vallès Occidental (90), el Barcelonès (86) i el Maresme (53). Per municipis, a Barcelona n'hi ha hagut 75, a Sant Cugat 25, a Lleida 24 i a Terrassa 22.
