La llevantada obliga a tancar una desena de centres d'atenció primària i consultoris de Girona
En total n'hi ha dotze entre el Gironès, l'Alt Empordà i el Baix Empordà
La llevantada que afecta les comarques gironines ha obligat a tancar temporalment una desena de centres d’atenció primària i consultoris locals a causa de les afectacions provocades per la pluja intensa i persistent.
En aquests moments, els centres de salut tancats són:
- CAP Vila-roja (Girona)
- Consultori Local de Pont Major (Girona)
- Consultori Local de Canet d’Adri
- Consultori Local de Sant Jordi Desvalls
- Consultori Local del Port de la Selva
- Consultori Local de Portbou
- Consultori de Riudarenes
- Consultori Local de Peratallada
- Consultori Local de Verges
- Consultori Local de Colomers
- Consultori Local de l’Estartit
Per altra banda, a partir de les 13h es tancarà el CAP de Santa Clara seguint les recomanacions de l'Ajuntament de Girona. Les urgències s'atendran al CUAP Güell. L'atenció domiciliària no es veu afectada.
El Departament de Salut recorda a la ciutadania que, davant de qualsevol urgència mèdica, poden trucar al 061 Salut Respon o adreçar-se al CAP de capçalera de la seva àrea bàsica de salut.
Els serveis sanitaris continuen pendents de l’evolució del temporal i informaran de la reobertura dels centres tan bon punt es recuperin les condicions de seguretat i accessibilitat.
