El Pla de l’Estany impulsa la campanya ‘La diversitat ens mou'
La iniciativa de l'ajuntament, el Consell Comarcal i el Consell Esportiu busca promoure la igualtat en el món de l'esport
El Pla de l’Estany impulsarà aquest 2026 la campanya “La diversitat ens mou. Els estereotips, ni a l’esport ni enlloc”, centrada a promoure la igualtat en l’àmbit esportiu. La iniciativa es presentarà oficialment el 6 d’abril, coincidint amb el Dia Internacional de l’Activitat Física, però des d’aquest gener ja es difondran els cinc eixos que en marquen el contingut: gènere, origen migratori, edat, diversitat sexual i de gènere, i diversitat funcional.
La campanya és fruit del treball conjunt dels serveis d’Igualtat de Banyoles i del Consell Comarcal, amb el suport del Consell Esportiu. També hi participen directament clubs de la comarca, que han aportat experiències i exemples de bones pràctiques. Les entitats escollides són Artsport, l’Agrupació Esportiva Cornellà del Terri, el Club Voleibol Aloges Porqueres, Nakrob Muay Thay Banyoles i el Club Bàsquet Banyoles.
Al llarg de l’any es publicaran continguts a les xarxes socials —vídeos, materials gràfics i missatges vinculats als cinc eixos— amb la voluntat de fer reflexionar sobre estereotips i discriminacions que apareixen en la pràctica esportiva. També s’instal·laran cartells als pavellons de la comarca i es tindran en compte les dates internacionals relacionades amb la igualtat.
Els materials es podran seguir als perfils d’Instagram de l’Ajuntament de Banyoles, el Consell Comarcal i el Consell Esportiu del Pla de l’Estany.
