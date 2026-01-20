El programa CaixaProinfància de la Fundació ”la Caixa” acompanya més de 700 infants i joves vulnerables a Girona
Proporciona serveis de reforç educatiu, activitats d’oci i temps lliure, acompanyament psicosocial i suport a les famílies, a través d’una extensa xarxa d’entitats socials i en coordinació amb els serveis públics
El programa CaixaProinfància de la Fundació ”la Caixa” ha acompanyat al llarg del 2025 més de 700 infants i joves en situació de vulnerabilitat de prop de 450 famílies en el conjunt de les comarques gironines, oferint-los suport educatiu, social i familiar.
El programa, actiu des del 2007, proporciona serveis de reforç educatiu, activitats d’oci i temps lliure, acompanyament psicosocial i suport a les famílies, a través d’una extensa xarxa d’entitats socials i en coordinació amb els serveis públics.
"La pobresa infantil no és només una qüestió econòmica, sinó també d’oportunitats; amb CaixaProinfància treballem perquè cap infant no vegi limitat el seu futur pel context en què neix", assenyala el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón, que afegeix que "els resultats demostren que un acompanyament educatiu i social sostingut en el temps marca una diferència real en les trajectòries vitals dels menors més vulnerables".
El 84,7% dels infants atesos aconsegueix graduar-se en acabar l’ESO, una xifra 2,6 punts percentuals superior a la taxa mitjana estatal. A més, la taxa d’abandonament escolar en finalitzar l’ESO entre els participants del programa se situa entorn del 3,5%.
En el conjunt de Catalunya, el programa va atendre un total de 20.402 menors de 13.464 famílies. Més de la meitat són famílies monoparentals i més de la meitat dels pares es troben en situació d’atur, molts d’ells sense rebre prestacions d’ajut. Entre els progenitors que formen part del programa, la majoria té un nivell educatiu baix o molt baix.
Per això, CaixaProinfància no intervé únicament amb els menors, sinó que actua també sobre l’entorn familiar per reforçar competències parentals i facilitar recursos que contribueixen a millorar l’estabilitat i el benestar del conjunt de la família.
En un context de desigualtat social creixent —en què un de cada tres infants viu en risc de pobresa o exclusió social a Espanya—, CaixaProinfància reforça el seu compromís amb la infància com una "inversió social d’alt impacte". El programa ofereix ajudes i serveis que inclouen des del reforç educatiu i l’accés a activitats de lleure i temps lliure, fins a l’atenció psicoterapèutica individual i familiar, el suport educatiu a les famílies, així com l’equipament escolar i la cobertura de necessitats bàsiques.
CaixaProinfància actua sobre els factors que condicionen el desenvolupament infantil en contextos de vulnerabilitat, com la manca d’autoestima i seguretat emocional o les carències en alimentació, higiene i salut visual o auditiva, que incideixen directament en el benestar i l’aprenentatge. Tot això, amb una intervenció integral orientada a garantir la igualtat d’oportunitats des dels primers anys de vida i a evitar que l’origen social determini el futur de les persones.
El programa està present a totes les comunitats autònomes i a les dues ciutats autònomes i actua en 155 municipis a través d’una xarxa de 475 entitats socials. Compta amb un pressupost anual de prop de 82 milions d’euros.
